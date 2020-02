Beautiful Anticipazioni 5 febbraio 2020: Zoe scopre le carte dell'adozione. Qualcosa non quadra nei documenti!

Anticipazioni TV

Zoe si troverà di fronte ad un certificato di adozione. Un accordo tra Florence e Steffy, ma troppe cose non tornano!

Nella puntata di Beautiful di mercoledì 5 febbraio 2020, vedremo che Tra gli effetti personali della misteriosa Fulton, Zoe troverà i documenti dell’adozione e ne resterà sconvolta. Sorpresa da Flo, chiederà spiegazioni sulla bambina data in adozione a Steffy, è certa infatti che la Fulton non abbia di recente partorito e ha paura che la bambina possa essere figlia di Reese. Flo nega tutto. Scopriamo cosa rivelano le anticipazioni della puntata in onda su Canale 5 a partire dalle 13.40.

Beautiful: Zoe torna a casa di Flo, decisa a vederci chiaro

Zoe è rimasta sconvolta nello scoprire Flo a casa del padre, le due hanno avuto un confronto e la modella - timorosa che con la complicità della nuova arrivata, il Buckingham si sia messo in guai seri - ci è andata giù dura con la Fulton. Poi evidentemente preoccupata, ne ha parlato con Xander, e gli ha confidato di volerci vedere più chiaro, anche perché, quando si sono incontrate, la giovane donna è stata molto evasiva nel rispondere ad alcune domande. Così, Zoe, sperando di non dare nell'occhio, ha raggiunto per la seconda volta l'ex appartamento di Reese. La ragazza si è guardata intorno, e, poi, si è diretta in camera da letto, dove ha iniziato a rovistare tra i cassetti di Flo...

Zoe scopre i documenti dell'adozione, nelle puntata di Beautiful del 5 febbraio 2020

Zoe si troverà di fronte ad un certificato di adozione. Un accordo tra Florence e Steffy in cui, la prima, madre naturale, cede a Steffy la sua bimba per denaro. Ma troppe cose non tornano, dalla data del parto al nome del medico, quella piccola non può essere davvero figlia di Flo e solo la bionda amica di Reese potrà dare delle risposte alla sospettosa Zoe. Riuscirà a mantenere in piedi la farsa o cederà raccontandole la verità? Ma soprattutto, Zoe smaschererà sua padre rischiando che che l'uomo finisca in galera?

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.