Beautiful Anticipazioni 5 dicembre 2020: Thomas provoca Brooke e lei lo prende a schiaffi!

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni di Beautiful del 5 dicembre 2020. Nell’episodio della soap in onda su Canale5, Brooke cerca di allontanarlo dalla sua famiglia e dal suo lavoro, ma Thomas è stanco e la affronta. Lo scontro sarà furioso!

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful del 5 dicembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5, Thomas chiede a Ridge di ritornare a lavorare alla Forrester, ma suo padre non è d'accordo: Brooke non acconsentirebbe.

Beautiful Anticipazioni: Thomas prega Ridge di farlo tornare alla Forrester

Thomas torna a casa e chiede perdono a suo padre, il ragazzo spera che Ridge gli permetta di restare e di rientrare alla Forrester, Ridge chiarisce che sarà complicato riuscire a far accettare la situazione a Brooke, ma promette che non lo abbandonerà. Lo stilista ha datto la su parola alla moglie: Thomas non interferirà più nel loro matrimonio. Eppure non sembra aver perso la speranza, rassicura infatti il figlio spiegandogli che il tempo aggiusterà tutto. Poi, dopo averlo stretto forte, si congeda.

Beautiful Anticipazioni: Faccia a faccia tra Brooke e Thomas

Thomas è ancora in casa quando sopraggiunge Brooke, la Logan dopo averlo sorpreso inaspettatamente nella sua abitazione è sconvolta e gli intima di andarsene. Thomas però non si smuove di un millimetro e le dice che non rinuncerà a tutto per colpa sua, ricordandole di essere un Forrester. Poi continuerà dicendole che presto si riprenderà Douglas: vuole stare con suo figlio, non è un uomo pericoloso lui... non ha ucciso nessuno!

Brooke prende a schiaffi Thomas, nella Puntata di Beautiful del 5 dicembre 2020

Brooke esplode accusandolo di aver usato suo figlio e chiarendogli che farà di tutto per evitare che il piccolo torni con lui. Furiosa, gli attribuirà anche la responsabile della tragica morte di Emma: "forse sei riuscito ad ingannare la polizia, ma fosse per me ti darei l'ergastolo. Sei pazzo e pericoloso!". Ti stai mettendo contro l'uomo sbagliato" ringhia rancoroso Thomas aggredendola. E' Brooke però ad alzare le mani, ancora una volta agisce di impulso e lo schiaffeggia, urlando "come osi!". Thomas rimane immobile, testa a testa con il nemico, poi sentenzia prima di andare via: "puoi tenere legato a te mio padre, ma non riuscirai a fare lo stesso con me. Il tuo regno del terrore è finito!"

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.