Beautiful Anticipazioni 5 agosto 2021: Brooke pronta a lottare per Ridge!

Scopriamo insieme le Anticipazioni e la Trama di Beautiful del 5 agosto 2021. Nella Puntata in onda su Canale 5, Ridge è rientrato a Los Angeles per stare accanto a Steffy. Brooke approfitta di questo difficile momento per ritrovare con il Forrester la sintonia del passato.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 5 agosto 2021. Nell'episodio in onda alle 14.00 su Canale5, Brooke è intenzionata a non ripetere più gli errori del passato e si ripromette di lottare perché la sua unione con Ridge si consolidi.

Beautiful Anticipazioni: Ridge è tornato a Los Angeles per stare accanto a Steffy

Ridge è tornato a Los Angeles per stare accanto a Steffy e presto anche Shauna rientrerà in città informata della figlia Flo dell'aggressione e rapimento di cui è stata di recente vittima. Il triangolo Brooke, Ridge e Shauna si sta dunque per ricomporre, ma prima che l'avversaria torni a mettere le mani su Ridge, Brooke cercherà un tentativo di riavvicinamento. Forrester e Logan si erano allontanati in seguito alla scoperta di un bacio galeotto tra la bionda e la sua ex fiamma Bill. Situazione che aveva spinto un Forrester deluso a seguire Shauna fino a Las Vegas.

Beautiful Anticipazioni: Brooke si riavvicina a Ridge approfittando del momento di difficoltà

Abbiamo lasciato Shauna e Ridge, felici, condividere notti di passione nella città che non dorme mai. Ora però, il Forrester è tornato a casa, alla vita di tutti i giorni, al suo lavoro e soprattutto dalla sua famiglia. In particolare lo stilista dove fare i conti con una dura sfida, Steffy ha avuto un grave incidente e per lei si prevede una lunga e difficile convalescenza, la ragazza ha quindi bisogno di tutta la sua attenzione e supporto in questo momento. Sono i momenti di difficoltà ad unire e Brooke lo sa bene, è infatti cosciente che il Forrester non rifiuterà mai il suo sostegno in un frangente così particolare.

Brooke è pronta a lottare per riconquistare Ridge, nella Puntata di Beautiful del 5 agosto 2021

La Logan decisa a riconquistare Ridge, approfitta dell'assenza di Shauna, per offrire sostegno e consolazione allo stilista. La Logan non si aspetta certo un imminente ritorno della nemica a Los Angeles, è convinta di avere campo libero e tutto il tempo necessario per agire. Con la grinta di una vera combattente, si ripropone di riuscire a riconquistare Ridge e consolidare il loro matrimonio. Non tutti i desideri sono però destinati a realizzarsi. Credete che Brooke riuscirà a spuntarla anche questa volta?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 2 al 7 agosto 2021.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.