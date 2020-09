Beautiful Anticipazioni 4 settembre 2020: Thomas terrorizza Douglas per affrettare le nozze

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful della Puntata del 4 settembre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda su Canale5, Thomas e Hope annunciano a Douglas il loro fidanzamento e il Forrester pensa a un modo per affrettare le nozze.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 4 settembre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 13.40 su Canale5, dopo aver spiegato come stanno le cose alle sue zie e aver rassicurato – per quanto possibile – sua madre, Hope incontra Thomas. I due devono pensare a un modo per annunciare il loro fidanzamento al piccolo Douglas, che aspetta da tempo una risposta positiva dalla Logan. I due organizzano una bella serata e il piccolo è felice di scoprire che Hope sarà la sua mamma. Thomas però vuole accelerare le cose e organizza un modo per affrettare le nozze: spaventerà a morte Douglas!

Beautiful Anticipazioni: Hope giustifica le sue difficili scelte

Brooke ha tentato di fermare le nozze di Hope ma senza successo. Con lei anche Donna e Katie, le sue sorelle, pensano che la loro nipotina non debba sposare Thomas e sono molto preoccupate di come stanno andando le cose. Hope ha continuato a giustificare le sue scelte: lo sta facendo per Douglas, bisognoso di una mamma che gli stia accanto. Tutte e tre le sorelle Logan strabuzzano gli occhi. Per loro è esattamente quello che voleva il figlio di Ridge: convincerla facendo leva su suo figlio. Hope continua però a difendersi e a difendere Thomas. Ormai la decisione è presa e lei sarà la madre di Douglas.

Hope e Thomas annunciano il loro fidanzamento in questa puntata di Beautiful del 4 settembre 2020

Dopo lo scontro con Xander, Thomas torna a casa e insieme a Hope, pensa a come dare a Douglas la notizia del loro fidanzamento. Deve essere una serata speciale e non potranno mancare una torta e un gelato. I futuri sposi informano Ridge e Brooke che parleranno al bambino quella sera stessa e le reazioni dei loro genitori sono ovviamente diverse. Ridge è felice mentre Brooke non riesce a non far trasparire la sua preoccupazione. Hope sembra non curarsi degli avvertimenti di sua madre e pensa solo a Douglas. Quando il piccolo li vede insieme ma soprattutto vede l'anello di fidanzamento al dito della Logan, capisce che finalmente avrà di nuovo una mamma. Il bambino è felicissimo e spera che le nozze si celebrino presto.

Anticipazioni Beautiful: Thomas spaventa a morte Douglas per accelerare le nozze

Douglas vorrebbe che le nozze si celebrassero prestissimo ma Hope informa il bambino che ci vuole del tempo prima che sia tutto pronto. Thomas però non vuole attendere oltre. Le nozze dovranno essere celebrate il prima possibile, in modo tale che nessuno si metta in mezzo. Il ragazzo escogita così un modo per convincere la Logan ad affrettare il matrimonio: spaventare Douglas e commuovere Hope. E così succede! Il Forrester appende un fantasma sul muro della cameretta di suo figlio e al risveglio, Douglas comincia a urlare. La Logan si precipita a consolarlo e colpita dal terrore negli occhi del piccolo, decide che dovranno sposarsi subito.

​Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 31 agosto al 4 settembre 2020

