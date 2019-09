Beautiful Anticipazioni 4 settembre 2019: Cosa lega Ridge e il giudice McMullen? Brooke scopre la verità...

Anticipazioni TV

I sospetti di Brooke trovano conferma: Ridge e il giudice McMullen sono amici di vecchia data!

Scopriamo cosa accadrà nella puntata di Beautiful di mercoledì 4 settembre 2019, in onda a partire dalle 13.40 su Canale 5. Secondo anticipazioni vedremo la bella Zoe sfoderare tutte le sue armi di seduzione per conquistare Xander mentre Emma, gelosa, non saprà come sfogare la sua furia. Nel frattempo Brooke, guidata dal sospetto che possa aver corrotto il giudice McMullen, spia il marito, controllando il suo cellulare. E' proprio frugando tra i messaggi di Ridge che troverà conferma all'ipotesi che i due già si conoscessero. Ma vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio di Beautiful di domani:

Emma gelosa di Xander e Zoe deve fare i conti con la rabbia, nella puntata di Beautiful del 4 settembre 2019

Emma non è pronta a rinunciare al suo sogno d'amore con Xander, ma timida e pudica, non può certo competere con l'ammaliante Zoe che, dopo aver riconquistato la fiducia del suo ex, ha iniziato a sfoderare le sue armi di seduzione per far sì che il ragazzo torni da lei. Si tratta di una partita già persa dunque per la Barber, la ragazza dovrà solo sperare in un altro passo falso della rivale e intanto tentare di tenere sotto controllo la rabbia.

Beautiful: Brooke scopre che Ridge e McMullen sono amici di vecchia data

Le cose non sono facili neppure per Brooke, la Logan nutre dei forti sospetti sul marito Ridge; pensa che l'odio del Forrester nei confronti di Bill Spencer, l'abbia condotto a fare qualcosa di profondamente disonesto: corrompere il giudice che ha presieduto la causa di affido esclusivo di Will. I protagonisti dello scontro processuale che ha visto Katie e Thorne trionfare su Bill, non immaginano nulla, non sospettano minimamente che a favorire la loro vittoria sia intervenuto Ridge. Brooke è l'unica ad aver interpretato correttamente la situazione e ora è in cerca delle prove per inchiodare lo stilista, è pronta a tutto anche a mettere a rischio il proprio matrimonio. E' per questo che deciderà di andare contro i suoi principi, violando la privacy di Ridge, controllerà il suo telefono, arrivando a trovare tristemente conferma alla sua ipotesi: Ridge e McMullen sono amici di vecchia data! Quale sarà la reazione di Brooke?

