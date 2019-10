Beautiful Anticipazioni 4 ottobre 2019: Brooke torna da Bill ma Ridge...

Anticipazioni TV

Brooke è sempre più fiera delle scelte di Bill e si allontana sempre più da suo marito. Ridge ed Eric non credono al cambiamento dell Spencer e temono che voglia solo riconquistare Brooke

Nelle anticipazioni della puntata di Beautiful di venerdì 4 ottobre 2019, Eric e Ridge non credono che Bill sia cambiato ma pensando che lo Spencer stia solo fingendo per riconquistare il cuore di Brooke. In effetti il suo obiettivo si sta realizzando: la Logan sta tornando lentamente da lui ed è sempre più fiera delle sue scelte. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 13.40 su Canale5.

Eric non crede che Bill sia cambiato in questa puntata di Beautiful del 4 ottobre 2019

Brooke informa Eric della decisione di Bill di non sporgere denuncia contro Ridge. La Logan è davvero fiera del comportamento del suo ex marito e assicura al Forrester senior che il magnate è davvero cambiato dopo la sua esperienza di pre – morte. Eric – come suo figlio – non è per nulla convinto che Bill stia dicendo la verità e consiglia a Brooke di non fidarsi di lui. È infatti convinto che Bill voglia solo riconquistare quello che un tempo era suo.

Ridge contro Bill per l'amore di Brooke in Beautiful

Bill dice di essere cambiato e per dimostrare di voler dare un colpo di spugna al passato, ha deciso di non denunciare Ridge. Il Forrester – che continua a dichiararsi innocente – è però convinto che lo Spencer stia solo fingendo. Il suo vero intento è quello di riprendersi Brooke e pare ci stia riuscendo. La Logan è infatti sempre più fiera e grata al suo ex marito e si sta allontanando dallo stilista, giorno per giorno. Per questo Ridge affronta di nuovo il suo rivale, ancora ricoverato in ospedale ma pronto per tornare a casa, confessandogli di aver scoperto il suo piano e di non essere intenzionato a perdere sua moglie.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.

