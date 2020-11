Beautiful Anticipazioni 4 novembre 2020: Thomas salva Brooke dal carcere!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful del 4 novembre 2020. Nell'episodio in onda alle 14.00 su Canale5, Thomas, interrogato sulla dinamica della caduta dal detective Sanchez, assicura che si sia trattato di un incidente e chiede perdono a tutti. Il ragazzo deciderà dunque di non denunciare la matrigna, ma quale sarà per la Logan lo scotto da pagare? Ridge e Brooke intanto, hanno un'accesa discussione.

Beautiful Anticipazioni: Sanchez vuole scoprire la verità

Thomas si è svegliato e ora Brooke Logan dovrà rispondere per quanto accaduto. Ridge insiste ormai da giorni che non si è trattato di un incidente, la violenza con cui la moglie ha agito nasconde un odio profondo nel confronto del figlio, eppure non se la sente di denunciarla: Brooke è stata dominata dalla rabbia, ma non c'è stata premeditazione in questa tragedia. Sanchez non è dello stesso parere e vuole andare fino in fondo.

Beautiful Anticipazioni: Thomas vuole che Hope si svegli...

Mentre Ridge, irritato, chiarisce al poliziotto che nessuno avrebbe avuto alcun interesse a fare del male a so figlio, Hope va nella stanza di Thomas, il ragazzo è ancora incosciente, quando la Logan gli dice che non lo perdonerà mai, ma che vuole che si svegli perché Douglas ha bisogno di lui. E' a quel punto che il ragazzo ha aperto finalmente gli occhi...

Sanchez interroga Ridge: "si è trattato di un incidente!". Nella Puntata di Beautiful del 4 novembre 2020

Sanchez sfida i presenti dicendo: "bene, ora scopriremo la verità!". Poi chiede che tutti di allontanarsi, tranne Ridge. Il poliziotto è pronto a interrogare il Thomas, nonostante sia ancora molto debole. Ridge è infastidito dall'aggressività dell'ispettore, ma non può impedirgli fare il suo lavoro. Sanchez pone la fatidica domanda: "Si è trattato di un incidente o qualcuno ti ha spinto? Cala il silenzio, Ridge è preoccupato, poi Thomas parla: "Sì, si è trattato di un incidente!"

