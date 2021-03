Beautiful Anticipazioni 4 marzo 2021: Thomas non cede alle provocazioni di Liam!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 4 marzo 2021. Nell'episodio in onda alle 14.00 su Canale5 vedremo che, Thomas si difende dalle accuse di Liam dicendo di volere solo il bene di Hope e le propone di lavorare insieme ad un progetto comune.

Beautiful Anticipazioni: Liam affronta Thomas

Liam deciderà di affrontare Thomas faccia a faccia. Lo Spencer vuole che il Forrester accetti il rifiuto di Hope e la smetta di tentarla solo con lo scopo di riavvicinarsi a lei. A Liam, come del resto anche a Steffy, le intenzioni di Thomas sono ben chiare: il ragazzo ha proposto la sfida solo perché spera di tornare a lavorare fianco a fianco con la Logan. Ovviamente i toni di Liam saranno accusatori e minacciosi, il ragazzo intimerà a Thomas di stare lontano dalla sua compagna. Ma credete davvero che il Forrester asseconderà la richiesta di Liam?

Thomas sa che scatenare una guerra non gioverà alla sua causa, nella Puntata di Beautiful del 4 marzo 2021

Siamo dunque pronti ad assistere ad uno scontro senza precedenti. Liam, ormai stanco dei continui affronti di Thomas, avrà infatti un approccio durissimo e violento, ma attenzione, vi anticipiamo che Thomas non cadrà nella trappola. Scatenare una guerra ora non gioverebbe alla sua causa, il ragazzo sta cercando di convincere Hope che è cambiato e che può fidarsi di lui, Ridge lo sta appoggiando e insieme riusciranno a portare Hope dalla loro parte solo se eviterà di cedere a inutili provocazioni.

Beautiful Anticipazioni: Thomas chiarisce "voglio solo il bene di Hope!"

Thomas, da abile stratega, farà di tutto per smorzare i toni. In realtà, l'apparente calma, farà infuriare ancora di più il povero Spencer che continuerà a blaterare e minacciare il suo nemico. Solo dopo averlo lasciato sfogare, il Forrester interverrà per chiarire le sue intenzioni: "voglio solo il bene di Hope". Il ragazzo sa di essere un ottimo stilista, capace di dare nuova linfa alla collezione firmata da Hope, inoltre sa di avere il favore di Ridge, dunque con il suo supporto potrebbe far sì che la Logan vinca finalmente la sfida con Steffy. Liam ovviamente non crede ad una parola e spera che neppure Hope sia disposta a farlo, ma la paura lo attanaglia: Thomas ha un forte ascendente su di lei e Ridge sta usando chiaramente la collaborazione come arma di scambio.

