Beautiful Anticipazioni 4 marzo 2020: Chi è davvero Flo? Ecco cosa scopre Wyatt

Anticipazioni TV

Flo e Wyatt si conoscono da tempo e la ragazza rivela allo Spencer un particolare scottante sulla sua vita.

Le anticipazioni della puntata di Beautiful di domani – mercoledì 4 marzo 2020 – ci rivelano che Wyatt e Flo si incontrano al Bikini Bar e sembrano conoscersi. I due sono stati insieme da ragazzi e sono felici di vedersi. Intanto Hope si ritrova con Liam e gli racconta di aver conosciuto Flo Fulton e più tardi, gli rivela di non voler partecipare alla cena organizzata da Sally e Wyatt. Ma vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5.

La vera identità di Flo in questa puntata di Beautiful del 4 marzo 2020

Wyatt e Flo si incontrano al Bikini Bar. I due si conoscono sin da ragazzi e sono felici di rivedersi. È tanto tempo che non si vedono e lo Spencer si scusa con la ragazza per non averla salutata prima di lasciare Los Vegas e per aver rotto la loro relazione senza alcuna spiegazione. Le racconta infatti di essere dovuto fuggire di corsa con sua madre e di non averla potuta avvertire. Per fortuna ora la sua vita va a gonfie vele; ha un altro lavoro e sta per prendere cominciare un'avventura con l'azienda di suo padre. La Fulton sembra ancora innamorata di lui e si perde letteralmente nei suoi occhi. Wyatt scopre che la sua ex fidanzata non si è sposata e non ha avuto figli. Questa rivelazione costerà cara alla giovane complice di Zoe e Reese!

Beautiful: Hope confida a Liam di aver incontrato Flo

Hope e Liam, dopo l'incontro da Steffy, si rivedono a casa. La Logan è ancora più sconvolta e confessa al marito di aver conosciuto una strana ragazza al Bikini Bar: Flo, che Zoe ha rivelato essere la madre naturale di Phoebe. Liam è perplesso; come fa la Buckingham a conoscere così bene Florence? Hope gli dice che vorrebbe vederci più chiaro nella faccenda e di voler conoscere più approfonditamente Flo, per capire cosa l'ha portata a dare via la sua bambina. Lo Spencer cerca di cambiare argomento e le ricorda della cena organizzata da Wyatt e Sally per quella sera. La figlia di Brooke si rifiuta però di partecipare all'evento; non si sente ancora pronta per passare una serata allegra in famiglia.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 2 all'8 marzo 2020.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.