Beautiful Anticipazioni 4 maggio 2021: Hope e Zoe si fidano di Thomas e non di Liam!

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame di Beautiful del 4 maggio 2021. Nella Puntata in onda su Canale 5, Liam tenta, senza successo, di convincere Hope e Zoe a non fidarsi di Thomas!

Beautiful Anticipazioni: Zoe è caduta nella trappola di Thomas

Il Forrester sembra sempre più preso da Zoe e la scaltra Buckingham sta iniziando ad abbassare la guardia, nonostante sia Liam che Carter - infatuato della modella - tentino invano di farle aprire gli occhi. Effettivamente di Thomas non c'è da fidarsi, è infatti pronto a tutto pur di riprendersi Hope anche sfruttare le persone a lui care. Ha fatto così con Steffy, quando l'ha convinta a baciare Liam, e sta facendo lo stesso gioco con Zoe. Secondo anticipazioni, in settimana vedremo che il giovane arriverà addirittura a fare una proposta di matrimonio a Zoe che, accetterà di rifletterci. Ma qual è il piano del Forrester?

Beautiful Anticipazioni: Thomas ha lanciato un ultimatum a Hope

Thomas è furbo, sa che la relazione con Zoe non è in grado di alimentare la gelosia di Hope, anzi, le da maggiore serenità. Ma è consapevole che la storia con la modella non sortisce lo stesso effetto su Douglas: il bambino teme una nuova donna nella vita del padre, perché questo significherebbe una madre diversa da Hope. Infatti, da quando Thomas ha baciato appassionatamente la ragazza, proprio di fronte al piccolo, il bambino terrorizzato, insiste con Hope affinché riunisca la famiglia. E' approfittando di questa tenera e ingenua richiesta che il Forrester ha lanciato un ultimatum a Brooke: "riunisci la famiglia o accetta Zoe".

Zoe e Hope credono a Thomas e non a Liam! Nella Puntata di Beautiful del 4 maggio 2021

Liam è disperato, ha chiesto l'aiuto di Brooke per convincere Hope, e quello di Carter per persuadere Zoe, ma nonostante l'impegno, nessuna delle due sembra disposta a rivedere la propria posizione. Hope è arrabbiata per il tradimento di Liam con Steffy mentre Zoe, è semplicemente innamorata. Entrambe dunque, hanno iniziato ciecamente a fidarsi di Thomas, non solo, sono convinte che quello di Liam sia solo immotivato accanimento. Non servirà dunque il sostegno concesso dei due alleati, gli appelli di Liam cadranno nel vuoto e Thomas potrà continuare, impunito, a portare avanti il suo piano.

