Beautiful Anticipazioni 4 giugno 2021: Zoe sorda all'appello di Brooke, ma presto dovrà ricredersi...

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 4 giugno 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.00 su Canale5, Brooke cerca di mettere in guardia la futura sposa per l'ultima volta, prima che Thomas e Zoe si sposino. Intanto, Bill e Wyatt parlano del matrimonio, convinti che si tratti di una farsa.

Beautiful Anticipazioni: Brooke prova a mettere in guardia, per l'ultima volta, sia Hope che Zoe!

E' tutto pronto a Villa Forrester, mancano solo poche ore alle nozze e la preoccupazioni di Brooke cresce, teme che la cerimonia possa trasformarsi in una trappola mortale per Hope. Effettivamente la Logan non è una sprovveduta e conosce bene il figliastro e le malate ossessione che lo affliggono fin dall'adolescenza, è certa quindi che quella che sta per compiersi non sia altro che l'ennesima farsa finalizzata a riprendersi Hope. Il perfido figlio di Ridge ha infatti volutamente sconvolto Douglas con l'intento di far preoccupare Hope e spingerla a fermare le nozze con Zoe. Purtroppo Brooke non ha prove, le sue sono solo supposizioni, ma vuole comunque provare a mettere in guardia per un'ultima volta sia Hope che Zoe.

Zoe rifiuta il consiglio di Brooke, nella Puntata di Beautiful del 4 giugno 2021

Zoe non accetta il consiglio dalla matrigna di Thomas, sa quanto la donna odi il suo futuro marito e come in fondo neppure lei sia mai stata nelle grazie della Logan, continuerà a credere all'uomo che sta per sposare, convinta che sia realmente cambiato. Hope nel frattempo, ha messo a punto un piano, aiutata da Steffy e Liam è pronta ad incastrare Thomas, ma Brooke non sa nulla. I ragazzi hanno deciso di non coinvolgere altri nella loro, si spera risolutiva, controffensiva. Thomas deve essere smascherato quando meno se lo aspetta e di fronte a tutti, chi già dubitava di lui avrà una conferma, chi invece si è lasciato ingannare, potrà finalmente vedere chi è davvero Thomas Forrester.

Beautiful Anticipazioni: Anche Bill e Wyatt diffidano di Thomas...

Ma Brooke non è l'unica a temere Thomas, anche Bill diffida del pericoloso figlio di Ridge. L'imprenditore ne parla con Wyatt, dicendogli come, il fratello Liam nutra profondi dubbi sulle intenzioni di Thomas, confermati di recente anche da Brooke. I due sembrano appoggiare la teoria delle nozze come mezzo per sconvolgere Douglas e riprendersi Hope....

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 31 maggio al 6 giugno 2021.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.