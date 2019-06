Beautiful Anticipazioni 4 giugno 2019: Hope si sposerà o Taylor fermerà la cerimonia?

Nelle anticipazioni della puntata di Beautiful di martedì 4 giugno 2019, le nozze di Hope e Liam stanno per essere celebrate ma l'incognita di Taylor spaventa ancora Brooke. Che la psichiatra metta a rischio la cerimonia? Bridget e Donna tornano a Los Angeles per festeggiare le nozze di Hope. Le donne Logan sono riunite per il gran giorno della loro piccola. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell’episodio in onda domani alle 13.40 su Canale5.

Hope e Liam sposi? in questa puntata di Beautiful del 4 giugno 2019

Dopo lunga attesa finalmente Liam e Hope saranno marito e moglie. La giovane Logan è raggiante e si prepara a sposare l’uomo che ama, sicura che questa volta nulla e nessuno potrà fermarli. Steffy ha dato la sua benedizione alle nozze e Hope l’ha ringraziata invitandola alla cerimonia, affinché festeggi insieme a loro la ritrovata unione e brindino alla loro grande famiglia. Nella sua stanza, la sposina, attende il momento giusto e qualcuno di inaspettato bussa alla sua porta. Sarà per caso Taylor intenzionata a fermare la cerimonia?

Bridget e Donna ritornano per il matrimonio di Hope

Hope può contare sull'affetto della sua famiglia e oltre a Brooke, preoccupata per la decisione di invitare Steffy e Taylor al matrimonio, ci sono anche le sue zie e la sua sorellastra. Zia Donna e Bridget hanno fatto tanta strada pur di essere presenti a questo evento così importante per la loro dolce Hope e finalmente le Logan sono riunite. Zia Katie è raggiante, sarà anche per il suo amore per Thorne, che sembra renderla felice e proteggerla da Bill.

