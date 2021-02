Beautiful Anticipazioni 4 febbraio 2021: Hope non ha dubbi, Thomas è morto!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame di Beautiful del 4 febbraio 2021. Nell’episodio della soap in onda su Canale5, Hope rivela tutto a sua madre: è certa che Thomas sia morto!

Vediamo insieme cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 4 febbraio 2021. Nell'episodio in onda alle 14.00 su Canale5, Hope ha spinto Thomas nella vasca con l'acido ed è fuggita. Quando è tornata a controllare, il corpo di Thomas non c'era più, forse perché sciolto nell'acido.

Beautiful Anticipazioni: Hope racconta a Brooke quanto accaduto con Thomas

Hope, convinta di aver ucciso Thomas, corre subito da sua madre. Brooke è sconvolta dall'allarmante racconto della figlia, ma mantiene la calma: forse Thomas non è davvero morto! La Logan pretende che la ragazza le dica per filo e per segno quanto accaduto con il Forrester. Hope, con una voce stentata, inizia il suo racconto rivelandole delle pressanti avance di Thomas che l'hanno spinta a tentare la fuga, di come la scomparsa di Douglas l'abbia rallentata e ancora, di come il Forrester l'abbia costretta ad imboccare la porta del magazzino.

Hope è certa di aver ucciso Thomas, nella Puntata di Beautiful del 4 febbraio 2021

Il centro della macabra storia di Hope sarà la colluttazione sui pontili che sovrastano le vasche. La poverina racconterà di essersi sentita in pericolo e di aver istintivamente spinto Thomas. Il Forrester è precipitato nella vasca, l'ha visto scomparire per pochi secondi, poi il suo corpo privo di sensi è riaffiorato spaventandola e spingendola ad abbandonare velocemente il magazzino. Una volta fuori dalle cisterne ha ritrovato Douglas, ma il senso di colpa era pressante, così ha deciso di affidare il piccolo a Charlie e tornare ad accertarsi delle condizioni di Thomas, ma ha avuto solo un istante - il vigilante ha fatto irruzione nel magazzino obbligandola ad allontanarsi - il tempo necessario per appurare che Thomas era scomparso. Charlie poi, preoccupato, le ha rivelato che le cisterne contenevano acido e le stavano pulendo proprio in quelle ore.

Beautiful Anticipazioni: Brooke insiste affinché Hope non racconti a nessuno quanto accaduto

Hope è convinta che Thomas sia stato inghiottito dal liquido, parliamo di acido, alla ragazza è chiara la tragica fine toccata al Forrester. Brooke pone dei dubbi, ma in fondo anche lei teme che l'epilogo della vicenda sia proprio la morte del figliastro. Nonostante tutto, la Logan Senior insiste affinché Hope taccia fino a quando non avranno conferme. Hope è agitata e non sa se riuscirà a mentire al povero Ridge, ma Brooke insiste e la rassicura: "risolveremo tutto!"

