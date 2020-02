Beautiful Anticipazioni 4 febbraio 2020: Zoe vicina a smascherare Flo!

Anticipazioni TV

Taylor pensa che l'arrivo di Phoebe nelle loro vite possa sconvolgere Hope. Intanto, Zoe rovista tra i cassetti di Flo, in cerca di una prova...

Nelle anticipazioni della puntata di Beautiful di domani - martedì 4 febbraio 2020 - Taylor ha paura che Hope - ancora psicologicamente fragile - possa risentire dell'arrivo della piccola Phoebe nelle loro vite. Intanto, Zoe dopo essersi confidata con Xander, si reca nell'ex appartamento di suo padre, ed inizia a rovistare tra i cassetti di Flo, sospettando di lei e Reese...

Taylor è preoccupata per Hope nella puntata di Beautiful del 4 febbraio 2020

Da quando la piccola Beth è morta, Hope non è più la stessa. Il lutto e la possibilità negatale per la seconda volta di diventare madre l'hanno fatta cadere in uno stato di profonda depressione. Tuttavia, l'amore della sua famiglia - e, nello specifico, del marito - la sta aiutando ad affrontare e - a poco a poco - a superare l'atroce dolore che si porta nel cuore. La ragazza, infatti, ha confidato alla madre e alle zie di aver iniziato a sentirsi meglio, nonostante tutto, anche grazie a Phoebe. Nel momento in cui ha preso in braccio la bambina adottata da Steffy, la giovane Logan si è sentita come rinvigorita... ma Taylor ha dei dubbi al riguardo. E se, contrariamente a quanto afferma, Hope cominciasse a risentire della presenza di Phoebe nelle loro vite?

Beautiful: Zoe indaga su Flo

Zoe ha casualmente incontrato Flo a casa del padre, e ci si è scontrata. La modella teme che quest'ultimo, con la complicità della nuova arrivata, si sia messo in guai seri - che l'hanno costretto a fuggire alla svelta -. La Buckingham, evidentemente preoccupata, ne ha parlato con Xander, e gli ha confidato di volerci vedere più chiaro, anche perché, quando si sono viste, la giovane donna è stata molto evasiva nel rispondere ad alcune domande. Così, Zoe, sperando di non dare nell'occhio, ha raggiunto per la seconda volta l'ex appartamento di Reese. La ragazza si è guardata intorno, e, poi, si è diretta in camera da letto, dove ha iniziato a rovistare tra i cassetti di Flo. Perché una sconosciuta alloggia insieme al padre, il quale, per giunta, ora è scappato? La modella lo deve scoprire ad ogni costo!

