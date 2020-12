Beautiful Anticipazioni 4 dicembre 2020: Thomas vuole farla pagare a Douglas...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful del 4 dicembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5, dopo aver scoperto che Katie ha bisogno di un trapianto per continuare a vivere, Brooke è molto triste. La Logan è stanca dei continui battibecchi con suo marito e vorrebbe fidarsi di lui. Ridge le promette di starle accanto e i due decidono di non discutere più riguardo a Thomas. Intanto quest'ultimo, di soppiatto, si introduce a casa Forrester e nella camera di Douglas, pronto a minacciarlo di nuovo.

Beautiful Anticipazioni: Per Brooke e Ridge, Thomas non sarà mai più tema di discussione!

Anche Brooke è molto spaventata per sua sorella. Katie sta per morire e lei e la sua famiglia non possono fare nulla per evitarlo. Devono solo sperare che presto i medici trovino un donatore, che salvi la vita alla più piccola delle sorelle Logan. Ridge cerca di rassicurare sua moglie. Tra loro le cose hanno preso una piega drammatica e i loro continui battibecchi stanno minando la loro coppia. I due si ritrovano a parlare di Thomas e di come il ragazzo debba essere aiutato e debba stare lontano da Douglas. Lo stilista le ribadisce che è suo padre e che gli starà accanto. La discussione per fortuna non degenera anzi Ridge e Brooke decidono di comune accordo di non discutere più riguardo a Thomas e la Logan si fa promettere dal marito che non si ubriacherà più.

Thomas minaccia suo figlio! Nella Puntata di Beautiful del 4 dicembre 2020

Mentre Brooke e Ridge discutono in salotto, Thomas riesce a intrufolarsi in casa e a entrare in camera di Douglas. Il ragazzo ha voglia di farla pagare a suo figlio e comincia a maltrattarlo. Per colpa sua, la loro famiglia è stata distrutta e ora Hope non è più la sua mamma. Il piccolo continua ad affermare che Liam lo ha definito un eroe e che tutti sono fieri di lui. Ma il giovane stilista non è d'accordo per nulla! Suo figlio è stato uno sprovveduto e ha rovinato tutto, persino la loro grande amicizia. Douglas è molto triste e sente di aver perso per sempre suo padre ma prima che Thomas possa rincarare la dose, viene interrotto da Ridge. Il Forrester ha sentito qualcuno parlare e si è diretto nella camera del nipote, scoprendovi l'intruso!

Beautiful Anticipazioni: Ridge è comprensivo, ma Brooke No!

Ridge non sarà furioso con suo figlio per averlo trovato in camera di Douglas anzi cercherà di chiarire ulteriormente la sua posizione al ragazzo. Il Forrester senior vuole stargli vicino e i due si abbracceranno. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano però che proprio in quel momento farà la sua comparsa Brooke. La Logan andrà su tutte le furie nel vedere il figliastro in casa sua e i due arriveranno a uno scontro terribile, in cui Thomas darà della poco di buono alla moglie di suo padre e le giurerà di far finire il suo "regno di terrore" sulla sua famiglia.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.