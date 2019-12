Beautiful Anticipazioni 4 dicembre 2019: Hope sta per partorire ma...

Anticipazioni TV

Hope entra in travaglio prima del tempo e da sola. È l'inizio della tragedia per la famiglia Spencer - Logan.

Nelle anticipazioni della puntata di Beautiful di oggi - mercoledì 4 dicembre 2019 - Liam avverte Hope che non può raggiungerla, il suo volo è stato cancellato. La ragazza cerca di rassicurarlo ma poco tempo dopo entra in travaglio. La Logan teme per la salute della bambina. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5.

Liam non può raggiungere Hope in questa puntata di Beautiful del 4 dicembre 2019

La corsa in aeroporto per prendere il primo volo utile a raggiungere Hope, si è rivelata un insuccesso. Sull'isola di Catalina imperversa il maltempo e tutti i voli sono stati cancellati. Liam avverte la moglie del suo terribile ritardo ma le promette che arriverà presto, tempo che la tempesta si plachi. Lo Spencer è comunque molto preoccupato; Hope non dovrebbe rimanere sola a lungo nel suo delicato stato. La sua ansia si rivelerà presto, drammaticamente, fondata.

Beautiful: Hope entra in travaglio

Hope è dispiaciuta di non avere accanto Liam e di dover attendere che la tempesta sull'isola di Catalina si plachi. Purtroppo il destino è stato loro avvero. Kelly è stata male ed era giusto che il ragazzo corresse dalla bambina e da Steffy, per rassicurare entrambe. La Logan si prepara per passare la sua prima notte di vacanza da sola ma non fa in tempo ad addormentarsi che terribili dolori la tormentano: è entrata in travaglio. La situazione è drammatica! La bambina non avrebbe dovuto nascere così presto e il parto è fin troppo prematuro. La ragazza fa in tempo solo ad avvertire Liam, che le promette che sarà presente alla nascita di Beth, per poi chiamare un'ambulanza e correre all'ospedale. Il suo risveglio non sarà però lieto.

