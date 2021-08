Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e la Trama di Beautiful del 4 agosto 2021. Nella Puntata in onda su Canale 5, Wyatt e Flo rivelano a Katie dell'inganno di Sally e di tutte le menzogne raccontate per riprendersi Wyatt. La Logan è delusa e arrabbiata!

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 4 agosto 2021. Nell'episodio in onda alle 14.00 su Canale5, Wyatt e Flo riflettono sulle menzogne di Sally e poi riferiscono a Katie che la ragazza si è inventata tutto per amore di Wyatt.

Beautiful Anticipazioni: Wyatt e Flo accettano di non coinvolgere la Polizia, ma le persone ingannate devono sapere...

Sally è stata portata d'urgenza in ospedale, la poverina è svenuta in seguito a un attacco di panico. La preoccupazione comunque è minima, è ormai chiaro che Sally non soffre di alcuna malattia mortale, è solo depressa e molto stressata. La stilista infatti, dopo qualche ora di ricovero sta già meglio. Al suo capezzale ci sono Wyatt, Flo e la Escobar. Sally, riaperti gli occhi, non può che tentare ancora una volta di ottenere l'agognato perdono del suo Ex e dalla fidanzata Flo. Non sarà la sola a supplicare, anche la Escobar implorerà comprensione. La coppia, delusa, ma anche finalmente serena - tutto è finito per il meglio - deciderà di andare avanti ed evitare il coinvolgimento della polizia. Ovviamente ne Wyatt, ne Flo, accetteranno di dare un'altra occasione alla menzognera Sally, anzi, saranno pronti a raccontare la verità a tutte le persone coinvolte nella Truffa della Spectra, partendo da Katie.

Katie scopre di essere stata ingannata! Nella Puntata di Beautiful del 4 agosto 2021

Wyatt e Flo andranno a trovare Katie. La Logan sarà sorpresa di vederli riuniti e si mostrerà molto preoccupata per la povera Sally, egoisticamente abbandonata in un momento così difficile. Nel giro di poco però, l'atteggiamento della donna cambierà, i due ragazzi infatti, senza perder tempo, riveleranno a Katie dell'imbroglio della Spectra. Katie rimarrà sconvolta nell'apprendere di essere stata cinicamente truffata, Sally ha fatto leva infatti sulla sua bontà, sulla sua apprensione e preoccupazione. La poverina proverà un misto di delusione e rabbia che le attanaglierà il cuore.

Beautiful Anticipazioni: Katie si sente usata e non ne vuole più sapere di Sally!

A poco sono valse lacrime e scuse: la Spectra l'ha fatta davvero troppo grossa. Wyatt e Flo, indignati, hanno deciso di non fargliela passare liscia e di smascherarla pubblicamente, provocando lo sdegno di un'altra protagonista di questa vicenda: Katie. La Logan le è stata vicina fin dal primo giorno, e scoprire che si è trattato solo di un sordido piano per distruggere la storia di sua nipote e riprendersi Wyatt, la farà sentire usata. Anticipazioni rivelano infatti, che non vorrà mai più avere a che fare con Sally Spectra!

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 2 al 7 agosto 2021.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.