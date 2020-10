Beautiful Anticipazioni 31 ottobre 2020: Brooke e Ridge alla resa dei conti!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 31 ottobre 2020. Nell'episodio della soap in onda su Canale5, Brooke e Ridge continuano a scontrarsi a causa di quello che è successo a Thomas.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 31 ottobre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 13.45 su Canale5, Brooke e Ridge sono ai ferri corti. Nonostante siano entrambi preoccupati per la vita di Thomas, non possono nascondere di essere in disaccordo con quanto successo. Brooke continua a sostenere di aver agito solo per difendere sua figlia ma di non aver mai voluto fare del male al ragazzo mentre Ridge, dopo aver scoperto che Thomas non minacciava Hope, continua a puntare il dito contro sua moglie.

Anticipazioni Beautiful: Ridge contro tutti per il bene di Thomas

Thomas lotta tra la vita e la morte e Ridge continua a credere che sia tutta colpa di Brooke. La Logan, di contro, si giustifica: non ha mai voluto fare del male al figliastro e il suo solo obiettivo era quello di proteggere Hope. Quest'ultima conferma al suo patrigno che suo marito l'aveva raggiunta alla casa sulla scogliera sì per convincerla a non lasciarlo ma che, nel farlo, non l'ha minacciata. Ridge è ancora più convinto dunque che quello che è successo al suo bambino sia ingiusto e spera che presto si svegli per raccontare a tutti la verità e per ricominciare un'altra vita. Lo stilista giura di stargli per sempre accanto e di non lasciarlo mai solo.

Ridge e Brooke, alla resa dei conti in questa puntata di Beautiful del 31 ottobre 2020

Nonostante tenti in tutti i modi di convincerlo, Brooke non riesce a convincere Ridge della sua innocenza. Thomas è precipitato dalla scogliera ma si è trattato di un incidente. Lei non ha mai voluto fargli del male anche se non può negare di non avere grande stima per il ragazzo. Ridge e Brooke sono insomma alla resa dei conti. Il loro matrimonio è messo a dura prova e tra i due c'è aria di rottura. L'unica speranza per la Logan è che Thomas, una volta svegliatosi, la scagioni da ogni accusa. Ma il ragazzo, visto l'astio, deciderà di dire la verità? Intanto Shauna cerca di convincere Quinn a darle una mano per tirar fuori di prigione Flo. La Fuller però non intende darle né soldi né sostegno!

Beautiful Anticipazioni: Sanchez indaga sull'incidente di Thomas

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che molto presto, in ospedale, arriverà anche Sanchez. Il detective, dopo essere andato a far visita a Flo in prigione – e dopo aver raccolto la testimonianza della ragazza circa i documenti falsi dell'adozione – raggiungerà Brooke, Ridge e Hope per raccogliere le loro deposizioni. Sanchez si mostrerà subito dubbioso sul come sono avvenuti i fatti e metterà Brooke con le spalle al muro. Insomma anche questa situazione sembra essere destinata a non avere facile risoluzione.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 26 ottobre all'1 novembre 2020

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.