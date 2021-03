Beautiful Anticipazioni 31 marzo 2021: Thomas esorta Steffy "Bacia Liam di fronte a Hope!"

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 31 marzo 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Thomas segue Hope, e non appena lei giunge a casa di Steffy, la chiama invitandola a baciare Liam e a farsi vedere da Hope. Lei resta impietrita.

Beautiful Anticipazioni: Thomas segue Hope

Hope è combattuta e ne parla con Brooke, ignara che il folle Thomas stia origliando la conversazione. Brooke esorta Hope ad assecondare Liam e a rinunciare, se necessario, alla custodia di Douglas per il bene della famiglia. Poi il Forrester vede Hope, finalmente certa sul da farsi, lasciare la madre, salire su un auto e raggiunge lo Spencer. Dove? A casa di Steffy! Thomas la segue e le sue intenzioni non sono buone, una telefonata a Steffy farà scattare il piano...

Thomas chiama Steffy e scopre che Liam ha dormito da lei, la ragazza è finalmente felice e le parole del fratello che l'avvisa dell'imminente arrivo di Hope intenzionata a riprendersi Liam, la gettano nello sconforto più totale. La preoccupante notizia che Thomas stia seguendo Hope passa in secondo piano, la Forrester infatti, non riesce a non pensare al consiglio che le ha appena dato il fratello: combatti per Liam! Il fratello le ha consigliato di utilizzare tutte le armi a sua disposizione e di farlo platealmente.

Beautiful Anticipazioni: Steffy seguirà il consiglio di Thomas?

Thomas all'inseguimento di Hope, chiama Steffy e l'avvisa del imminente arrivo della sorellastra alla casa sulla scogliera; la Logan è pronta a riprendersi Liam a dire Sì alla sua proposta di matrimonio. Steffy è reduce da una bellissima serata trascorsa con lo Spencer e la notizia la lascia impietrita, ma Thomas le offre un'occasione: "bacia Liam sotto gli occhi di Hope". Steffy è tentata...

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful dal 29 marzo al 3 aprile 2021

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.