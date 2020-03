Beautiful Anticipazioni 31 marzo 2020: Un "pericoloso" patto tra Hope e Douglas

Anticipazioni TV

Hope promette a Douglas di prendersi cura di lui per sempre e il piccolo, felice, promette a sua volta di stare vicino alla Logan.

Nella puntata di Beautiful di oggi – martedì 31 marzo 2020 – Hope e Douglas stringono un patto promettendo di prendersi cura l'uno dell'altro. Il dolce accordo tra il bambino e la Logan suggella il loro legame che mette in pericolo la ragazza, senza che lei se ne accorga. Intanto Katie e Bill si chiedono chi abbia organizzato la loro cena romantica. Ma vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5.

Hope e Douglas stringono un tenero patto nella puntata di Beautiful del 31 marzo 2020

Hope continua a stare vicino al piccolo Douglas, preoccupata che il bambino non superi la morte della sua mamma. Sa bene quanto sia difficile perdere una persona cara e crede anche lei, come Thomas, che Douglas abbia bisogno di cure. Per questo decide di stringere un patto con il bambino: si prenderanno cura l'uno dell'altro per sempre. Douglas è molto contento di avere accanto a sé Hope; grazie a lei sente che sua mamma è ancora accanto a lui.

Beautiful anticipazioni: Katie Bill di nuovo insieme ma chi è il misterioso cupido?

Nelle anticipazioni di Beautiful del 31 marzo vediamo anche Bill e Katie piacevolmente sorpresi della romantica cena che qualcuno ha organizzato per loro. I due hanno passato davvero una bella serata ma sono curiosi di sapere chi abbia macchinato tutto questo, alle loro spalle. Deve essere una persona che li conosce molto bene, visto la scelta di tutti i loro piatti preferiti. Gli ex coniugi decidono di indagare, passando in rassegna prima di tutto, Donna e Justin.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 30 marzo al 5 aprile 2020

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.