Beautiful Anticipazioni 31 maggio 2019: Bill abbandona suo figlio e rovina la vita a Katie

Nelle anticipazioni della puntata di Beautiful di venerdì 31 maggio 2019, la serata romantica di Katie e Thorne viene interrotta da Bill. Lo Spencer riporta Will dalla madre, rovinandole così l'idillio amoroso con il Forrester. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 13.40 su Canale5.

Una serata romantica in questa puntata di Beautiful del 31 maggio 2019

L'incontro con Wyatt e Sally non ha rovinato l'atmosfera romantica creatasi tra Thorne e Katie, pronti a passare una serata insieme. La Logan ha affidato il piccolo Will alle cure del padre, che per la notte lo terrà con sé, per permettere alla madre di godersi il suo appuntamento e per ricostruire un rapporto con il figlio. Katie e Thorne sono felici di lasciarsi andare al loro amore senza ostacoli e si baciano appassionatamente sul divano. Purtroppo però il telefono squilla: è Bill e non ha buone notizie.

Bill riporta Will da Katie

Katie è abbastanza sconvolta e scocciata dalla telefonata di Bill, che l'avverte che il loro bambino vuole tornare a casa. Will urla dall'altra parte della cornetta che vuole sua madre e Bill, stremato, decide di riportare dalla sua ex moglie il piccolo. Così facendo rovina la serata romantica alla coppia e finisce per scontrarsi con il Forrester, che prende le difese della sua compagna e critica il magnate per non essere ora e non essere mai stato un buon padre. Tra i due uomini – tra cui già non correva buon sangue – è guerra aperta.

