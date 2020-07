Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Trame di Beautiful della puntata del 31 luglio 2020. Nell'Episodio in onda su Canale5, Steffy confida a Ridge di aver passato la notte con Liam mentre lo Spencer mette in guardia Hope da Thomas

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 31 luglio 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5, Steffy è felice di aver passato la notte con Liam e non avrebbe mai immaginato che tra lei e il suo ex marito potesse scoppiare di nuovo la passione. La ragazza si confida con Thomas e Ridge, contenti che finalmente le cose stiano andando nel verso giusto. Intanto Liam mette in guardia Hope ancora una volta da Thomas, ormai convinto che il Forrester stia approfittando di lei.

Anticipazioni Beautiful: Steffy felice per la notte d'amore con Liam

Liam e Steffy hanno fatto l'amore ma mentre lo Spencer è tormentato dal senso di colpa, la Forrester è felice della piega che hanno preso le cose tra lei e il suo ex marito ma, forse per esperienza, non si sbilancia con pronostici per il futuro. Steffy sa bene quanto Liam ami Hope e sa anche quanto abbia sofferto per la morte di Beth. Non vuole approfittare del momento e vuole aspettare che i tempi siano maturi.

Beautiful Anticipazioni: Thomas spinge Steffy tra le braccia di Liam

Thomas ha drogato il drink di Liam e ha ottenuto che il ragazzo sia andato a letto con Steffy. Il suo piano sta funzionando alla grande ma prima di cantare vittoria deve parlare con sua sorella. Solo lei gli potrà raccontare come sono andate davvero le cose e la raggiunge a casa. Steffy ammette che tra lei e Liam è successo qualcosa e riflette che questo particolare aiuta anche lui con Hope. Thomas conferma di essere molto contento di quanto è successo: avrà sicuramente molte più chance con la Logan. Anche Ridge si unisce alla loro discussione ed è convinto che sia l'inizio di una nuova era tra Steffy e Liam.

Liam mette in guardia Hope da Thomas in questa puntata di Beautiful del 31 luglio 2020

Liam ha confessato il suo tradimento a Hope e la ragazza non ha battuto ciglio. È come se si aspettasse da un momento all'altro di ricevere questa notizia e anzi sembra quasi contenta che il suo ex marito abbia ritrovato la felicità accanto alla madre delle sue figlie. Lo Spencer non è soddisfatto ma soprattutto ha paura che Hope stia finendo nei guai. Il ragazzo infatti la mette in guardia da Thomas, convinto che il Forrester stia approfittando di lei e della sua vulnerabilità e sospettoso che il figlio di Ridge non abbia buone intenzioni. Hope non è d'accordo e gli chiede di lasciarle vivere la sua vita. Tra loro ci sarà sempre amore ma è tempo che si dicano addio.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 27 al 31 luglio 2020

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.