Beautiful Anticipazioni 31 luglio 2019: Thorne e Katie si scambiano le promesse

Anticipazioni TV

Thorne e Katie si scambiano gli anelli e sono ufficialmente marito e moglie.

Nelle anticipazioni della puntata di Beautiful di mercoledì 31 luglio 2019, Carter porge gli anelli a Thorne e il Forrester prende la mano di Katie per suggellare la loro unione. I due sono ufficialmente marito e moglie e la famiglia Logan/Forrester può festeggiare la loro unione. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 13.40 su Canale5.

Le promesse di Katie e Thorne in questa puntata di Beautiful del 31 luglio 2019

Katie ha ultimato i suoi preparativi e raggiante si presenta nel grande salone per pronunciare il sì che la unirà per sempre a Thorne. I due hanno deciso di sposarsi il prima possibile per affrontare il processo per la custodia di Will, con un'arma in più. Presentandosi al giudice come una famiglia, il piccolo ha più probabilità di essere affidato alla madre, con una relazione stabile alle spalle, invece che al padre, ancora incerto sul suo futuro sentimentale. La Logan raggiunge il suo compagna davanti al grande camino e Carter porge allo sposo gli anelli, così da poterlo scambiare con la sposa, insieme alle promesse. Thorne e Katie sono ufficialmente marito e moglie.

Grande festa a casa Forrester/Logan in Beautiful

Tutti gli invitati possono finalmente festeggiare l'unione di Katie e Thorne e godersi gli ultimi momenti sereni prima dell'inizio dell'inferno giudiziario. Brooke è perfettamente consapevole che nonostante il clima di festa, la mente di sua sorella – e di Bill dall'altra parte – è concentrata su quello che succederà nell'aula del giudice McMullen. Katie si gioca il tutto e per tutto, ben consapevole che Bill sfodererà tutte le sue armi pur di non dargliela vinta. Nè lei ma neanche sua sorella maggiore, sanno che in realtà la scelta del magistrato è stata già decisa. Ridge ha corrotto il giudice, suo vecchio amico, sensibilizzandolo sul fatto che affidare il piccolo esclusivamente alla madre, sia la soluzione giusta.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 29 luglio al 2 agosto 2019

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.