Beautiful Anticipazioni 31 gennaio 2020: Zoe attacca Flo! È scontro a casa di Reese

Zoe vuole sapere chi sia Flo e che rapporti abbia con suo padre. Brooke va a trovare Steffy per conoscere Phoebe.

Nelle anticipazioni della puntata di Beautiful di domani – venerdì 31 gennaio 2020 – Flo e Zoe sono l'una davanti all'altra. La Buckingham, sconvolta dal trovare una donna a casa del padre, le chiede spiegazioni. Cosa ci fa là e che rapporti ha con Reese? Intanto Brooke va a trovare Steffy e conosce la piccola Phoebe, con cui scatta subito - anche per lei - una strana sintonia. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5.

Zoe contro Flo in questa puntata di Beautiful del 31 gennaio 2020

Zoe sospetta che suo padre le abbia mentito. La sua partenza, troppo repentina, l'ha messa in allarme. Deve essere successo qualcosa che l'ha costretto a scappare. La ragazza ha così raggiunto l'appartamento di Reese, in cerca di prove, ma invece che indizi ha trovato Flo. L'incontro tra le due giovani è molto strano. Zoe è stupita che nella casa di sua padre – ancora affittata da lui – ci sia una sconosciuta e comincia a subissarla di domande. Vedremo quindi che la bella modella non si farà scrupoli di chiedere alla sua nuova conoscenza quali siano le sue intenzioni, perché si trovi in quella casa e soprattutto quale sia il suo legame con Reese. Florence, da parte sua, cercherà di sviare l'interrogatorio ma le confesserà di averlo incontrato a Las Vegas, tempo prima.

Beautiful: Brooke conosce Phoebe

Dopo la visita di Hope e Liam, Steffy si gode i suoi momenti da mamma bis. Alla porta bussa Brooke, curiosa di conoscere questa bambina di cui tutti parlano. La Forrester è felice della visita della sua matrigna, che però le confessa di essere molto perplessa per questa adozione. Brooke rivela alla ragazza di essere solo preoccupata per la reazione di sua figlia, all'arrivo di un'altra neonata - che non sia Beth - nella vita di suo marito. Steffy però le racconta che la sua sorellastra è entusiasta di aver una "nipotina" e che si è già fortemente legata alla piccola, cosa che succede anche alla moglie di Ridge, non appena prende in braccio Phoebe.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.