Beautiful Anticipazioni 31 agosto 2021: Brooke affronta Ridge, ma sarà lei a doversi giustificare...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 31 agosto 2021. Nelle Trame dell'episodio della Soap di Canale5, Brooke, ignara di quanto Ridge abbia ascoltato, pretende delle spiegazioni riguardo al tradimento con Shauna, non immagina certo che sarà lei a doversi giustificare!

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 31 agosto 2021. Nelle Trame dell’episodio in onda alle 13.40 su Canale5, Brooke, sorpresa Shauna nel letto di Ridge, chiede spiegazioni, senza immaginare di essere lei quella che dovrà giustificarsi per aver detto a Bill che lo amerà per sempre.

Beautiful Anticipazioni: Quinn usa Bill per dividere Ridge e Brooke

Ridge, rinsavito, è tornato da Brooke a cui ha accettato di dare un'altra occasione, promettendo l'annullamento immediato delle nozze con la Fulton. Ma Quinn, sempre in agguato, è riuscita a sabotare anche la riconciliazione grazie all'aiuto di un prezioso alleato: Bill Spencer. Facendo infatti leva sui sentimenti dell'imprenditore ha spinto affinché si dichiarasse finalmente a Brooke.

Beautiful Anticipazioni: Bill si dichiara a Brooke, Ridge fraintende...

Le cose non sono mai semplici per i protagonisti dell'intrigante Beautiful. Un fraintendimento infatti manderà a monte di nuovo il rapporto tra Ridge e Brooke. Il Forrester si troverà casualmente ad ascoltare la dichiarazione di Bill alla Logan. Purtroppo udirà solo la parte in cui Brooke confermerà di provare ancora dei sentimenti per il suo Ex e non quella in cui la donna lo congederà dicendo di volere solo Ridge! Lo Stilista, deluso e amareggiato, lascerà la Forrester Creation per tornare tra le braccia di Shauna. La povera Brooke rimarrà a lungo in attesa del suo cavaliere quella sera. Strizzata in sexy lingerie, dovrà fai conti con un inaspettato abbandono. Lo shock più grande per la poverina, sarà scoprire Ridge a letto con l'attuale moglie: Shauna!

Brooke scopre Ridge a letto con Shauna, ma sarà lei a dover dare spiegazioni! Nella Puntata di Beautiful del 31 agosto 2021

Ridge è pronto a fare sesso con Shauna ma Brooke li scopre a letto insieme. La Logan è sconvolta mentre il Forrester è freddo come il ghiaccio. L’arrivo della sua ex moglie lo infastidisce e non poco. È convinto che l’abbia tradito e ora non vuole avere nulla a che fare con lei. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Brooke cercherà di spiegare allo stilista che l’affetto che prova per Bill è qualcosa che va ben oltre la passione vera e propria. È un sentimento più grande e forse paragonabile a quello che Ridge prova per Taylor. Ma sarà proprio questo paragone che farà scattare i nervi già tesi dello stilista. Come si permette Brooke di paragonare l’affetto per Bill a quello per Taylor, madre dei suoi figli? La Logan cercherà di rimediare ma Ridge sarà così tanto duro da non permetterle neanche di essere gelosa. Brooke le tenterà tutte per far cambiare idea al suo ex consorte, incapace di rassegnarsi che tra loro sia finita per sempre!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 30 agosto al 4 settembre 2021

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.