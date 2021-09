Beautiful Anticipazioni 30 settembre 2021: Bill torna da Katie!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 29 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio della Soap di Canale5, Bill cerca di riconquistare Katie perché, benché sia attratto da Brooke, sa che Katie è la donna della sua vita.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 30 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 13.50 su Canale5, Bill cerca di riconquistare Katie perché, benché sia attratto da Brooke, sa che Katie è la donna della sua vita. Il dottor Finnegan si rifiuta di prescrivere a Steffy gli antidolorifici.

Beautiful Anticipazioni: Bill si è liberato di Quinn

Katie ha scoperto con orrore che Bill ama ancora Brooke. La Logan aveva sperato che il suo compagno avesse dimenticato per sempre sua sorella e che si fosse, finalmente, concentrato solo sulla loro famiglia. Ma purtroppo così non è! Distrutta dal dolore non sa davvero che fare. Perdonarlo e sperare che le cose si aggiustino e dire addio per sempre al padre di suo figlio. Bill intanto, sempre più pentito di aver dato retta a Quinn, ha intimato alla Fuller di stargli lontano. Lo Spencer ha capito di non avere chance con Brooke e di aver fatto soffrire inutilmente Katie. Per questo non si è fatto scrupolo di dire alla moglie di Eric, di farsi da parte e di lasciare che le cose tornino come devono essere. La sua interferenza deve finire!

Bill sceglie Katie e teta di riconquistarla, nella Puntata di Beautiful del 29 settembre 2021

Bill, sempre più pentito di aver dato retta a Quinn, ha intimato alla Fuller di stargli lontano. Lo Spencer ha bisogno di serenità per riuscire a rimettere insieme i cocci e tentare di recuperare sia il rapporto con Katie che con Brooke. Sa infatti di aver profondamente ferito suo moglie, ma anche di aver distrutto il rapporto della Logan Senior con l'uomo che ama. Rammaricato e confuso si è confidato con suo figlio Wyatt, ammettendo di avere nel cuore entrambe le sorelle, di desiderare il perdono di tutte e due, ma di essere ormai giunto finalmente a una conclusione: Katie, è lei la donna della sua vita. Brooke è da sempre una passione travolgente, eppure quando mente e cuore viaggiano all'unisono, a vincerla è Katie. Bill sa che la via del perdono non sarà semplice, ma è pronto a combattere per riconquistare la fiducia di sua moglie...

Beautiful Anticipazioni: Finn rifiuta di prescrivere nuovi antidolorifici a Steffy

La Forrester non sta fingendo un interesse per Finn spinta dal desiderio di farsi prescrivere nuovi farmaci, la ragazza è realmente pronta ad aprire il suo cuore a questo giovane. Finn è una ragazzo gentile e premuroso e Steffy ha bisogno di un volto amico e di attenzioni sincere. E' con lui infatti che si confiderà, raccontando gioie e dolori della sua vita, a partire dal difficile rapporto con Hope e sua madre. Il momento li avvicinerà molto, tanto da far dimenticare a Steffy la questione dei medicinali, almeno finché Finn non le chiarirà di non poterle prescrivere nuovi antidolorifici, ma solo blandi analgesici da banco.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 27 settembre al 3 ottobre 2021.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.