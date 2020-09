Beautiful Anticipazioni 30 settembre 2020: Liam urla a Hope, "La madre di Phoebe sei tu. Beth è viva"

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni della Puntata di Beautiful del 30 settembre 2020. Nell'episodio della soap in onda su Canale5, Liam raggiunge Hope e riesce a rivelarle che Phoebe è Beth e che la loro bambina è viva.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful del 30 settembre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 13.40 su Canale5, Flo ha finalmente confessato e Liam deve correre a informare immediatamente Hope. La ragazza deve sapere che Beth è viva e non deve restare un minuto in più con Thomas. Lo Spencer, tra mille difficoltà, riesce a comunicare la notizia alla sua ex moglie anche se il Forrester, furioso, urla a squarciagola.

Anticipazioni Beautiful: La verità su Beth viene a galla

Flo ha confessato. Phoebe è Beth e lei ha ingannato tutti. La ragazza racconta a due stupiti Liam e Wyatt di aver fatto un favore a un amico in difficoltà e che la piccola messa tra le braccia di Hope, quel terribile giorno, era un'altra bambina nata morta pochi minuti prima. Il piano era ingegnoso ma il prezzo da pagare è troppo alto per continuare a mentire. Liam capisce che deve immediatamente muoversi per raggiungere Hope. Lei deve sapere e deve saperlo subito.

Beautiful Anticipazioni: Thomas scopre di essere stato scoperto!

Thomas obbliga Hope a fare sesso e non demorde. Il ragazzo vuole consumare la loro prima notte di nozze e non intende lasciarsi sfuggire questa occasione. Si è pure procurato un completo intimo da far indossare alla sua mogliettina e delle pillole – appena procurate da Vanny – per farla “rilassare”. Purtroppo i suoi piani vanno letteralmente in fumo. Douglas lo informa di aver detto la verità alla zia Steffy e a Liam, che i suoi “zii” gli hanno creduto. Thomas sbianca. Il suo segreto è ormai sulla bocca di tutti e dopo aver scoperto da Flo che Liam sta arrivando da loro, convince Hope a fare i bagagli in tutta fretta e la porta alla Forrester Creations dove li aspetta un elicottero.

Liam rivela a Hope che Beth è viva in questa puntata di Beautiful del 30 settembre 2020

Hope e Thomas fanno in fretta e furia i bagagli. La Logan non capisce cosa stia succedendo ma vedendo il marito così deciso, non indaga ulteriormente. Il Forrester sale sul tetto per controllare che il pilota del suo elicottero abbia tutto pronto mentre Hope tentenna. La ragazza sente di non dover andare. Proprio in quel momento compare Liam che, spinta Hope in una stanza e chiusa a chiave la porta, le racconta finalmente la verità. Phoebe è Beth è lei è ovviamente sua madre. Mentre Thomas continua a urlare, Hope comincia a piangere.

