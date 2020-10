Beautiful Anticipazioni 30 ottobre 2020: Shauna ha un piano per salvare Flo...

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 30 ottobre 2020. Nell'episodio della soap in onda su Canale5, Shauna promette a Flo di tirarla fuori e le comunica che ha già un piano per scagionarla.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful della puntata del 30 ottobre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5, Shauna ottiene di far visita a Flo in prigione e promette alla figlia - sempre più giù di morale - di tirarla fuori di là, il prima possibile. La Fulton decide di rivolgersi alla sua cara amica Quinn, l'unica – secondo lei – che le darà ascolto e che l'aiuterà a cercare degli avvocati che scagionino la sua bambina. Intanto la Fuller discute con suo marito Eric su quanto successo. Il Forrester è furioso con Flo e non intende perdonarla!

Shauna ha un piano per far uscire Flo di prigione in questa puntata di Beautiful del 30 ottobre 2020

Flo è in prigione ma Shauna non ha nessuna intenzione di demordere e giura di aiutare sua figlia a uscire. La Fulton ottiene un colloquio con la ragazza, che si dice contenta di pagare per il male che ha fatto alla sua famiglia. Shauna non è d'accordo; lei è una vittima come Hope e su di lei non c'è ancora una condanna definitiva. Per questo motivo le promette che troverà i soldi per pagare la cauzione e che sa a chi rivolgersi. Chiederà aiuto a Quinn, l'unica in grado di capirla e l'unica che le conosce veramente.

Beautiful Anticipazioni: Eric preoccupato per la sua famiglia ma Quinn...

Mentre in ospedale si attende di sapere qualcosa in più sulle condizioni di Thomas, alla Forrester Creations Eric non riesce a trovare pace. Il capostipite della famiglia è molto in pena per suo nipote e confida alla moglie di essere furioso con Flo e con la stessa Shauna. Quinn cerca di calmarlo ma il Forrester inveisce contro di lei, accusandola di aver portato lei le due lestofanti in casa. La Fuller tenta di giustificarsi. È rammaricata per quello che è successo e pensa che le sue amiche non possano aver agito in modo così assurdo per puro denaro. Deve esserci sotto qualcos'altro. Eric le dice che è troppo indulgente ma Quinn gli fa presente che come Thomas ha compiuto degli errori e potrebbe essere perdonato anche Flo potrebbe avere il loro perdono.

Anticipazioni Beautiful: Shauna chiede aiuto a Quinn per scagionare Flo

Sembra che Quinn possa davvero poter aiutare le Fulton. Shauna ne è convinta e raggiunge la Forrester Creations pronta a chiedere l'intervento della sua amica. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che la Fuller non sarà molto felice di vedere la sua amica. Dopo la discussione con Eric, ha paura che suo marito le veda e pensi che voglia aiutare Flo a uscire di prigione, tradendo ovviamente la sua stessa famiglia. Nonostante questo invita Shauna a sedersi, pronta ad ascoltare la sua versione dei fatti. La Fulton le chiederà di aiutarla a pagare un avvocato per scagionare Flo ma riuscirà a essere convincente o Quinn le chiederà di lasciare il suo ufficio?

