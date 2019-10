Beautiful Anticipazioni 30 ottobre 2019: Brooke minaccia Steffy ma Taylor...

Anticipazioni TV

Brooke obbliga Steffy a farsi da parte con Liam ma Taylor interviene per difendere sua figlia dagli attacchi della sua antica nemica.

Nelle anticipazioni della puntata di Beautiful di mercoledì 30 ottobre 2019, Ridge e Taylor parlano della loro coraggiosa Steffy e dell'odiato Bill. Più tardi Taylor si trova faccia a faccia con la sua eterna nemica, Brooke Logan, che minaccia sua figlia. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 13.40 su Canale5.

Taylor e Ridge commiserano Bill in questa puntata di Beautiful del 30 ottobre 2019

Liam ha interrotto l'accesa lite tra Hope e Taylor e la dottoressa ha raggiunto il suo ex marito, l'unico sicuramente d'accordo con lei nella sua crociata contro Bill. Ridge è molto felice di vedere la donna che lo ha reso padre per la prima volta ed è contento di trovarla in forma e molto più serena. I due si siedono insieme sul divano e riflettono su come la loro piccola Steffy sia stata in grado di affrontare tutte le difficoltà da sola. La giovane non ha solo gestito la fine di un matrimonio ma si prende cura di sua figlia, senza chiedere aiuto a nessuno. Taylor si lamenta di come Bill abbia interferito nella loro vita e il Forrester concorda con lei e pensa che le cose sarebbero più semplici, se lo Spencer non ci fosse.

Brooke minaccia Steffy ma Taylor interviene per difenderla in Beautiful

Dopo la visita di Bill, Steffy torna alla Forrester Creations. Appena varcata la soglia della casa di moda, la ragazza si imbatte in Brooke, che comincia subito ad aggredirla. La Logan minaccia la giovane stilista di lasciare Liam libero di stare con Hope e con il bambino che sta per nascere. Steffy cerca di calmare l'animo della sua matrigna, rassicurandola che lei e Hope risolveranno i loro problemi e vivranno come una famiglia unita. Taylor, che ha sentito tutto, interviene per difendere sua figlia e accusa Brooke di fare con sua figlia, lo stesso gioco che ha fatto con lei per tanti anni.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.