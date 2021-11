Beautiful Anticipazioni 30 novembre 2021: Zoe sta illudendo Carter?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 30 novembre 2021 su Canale 5. Le Trame dell'episodio ci rivelano che, Zoe accetta l'invito a cena di Carter nella nuova casa e lui spera che sia il preludio di una loro vita insieme.

Beautiful Anticipazioni: Zoe vive un momento di grande confusione!

Carter, innamorato di Zoe Buckingham, le ha chiesto di trasferirsi nella casa che ha appena acquistato. La ragazza, lusingata dall'interesse dell'avvocato, e felice che qualcuno – dopo quanto successo con Thomas – le dimostri ancora amore, sembra propensa ad accettare. Purtroppo, mente e cuore non vanno d'accordo. Zoe non riesce infatti a negare quello che prova per Zende. I due sembrano davvero anime gemelle, non c'è solo attrazione fisica, ma anche grande intesa mentale. La situazione crea profondo disagio alla modella che si trova a dover fare una scelta troppo difficile in un momento di evidente confusione!

Nella Puntata di Beautiful del 30 novembre 2021: Zoe accetta l'invito a cena di Carter e lui si illude...

Zoe Buckingham non sa davvero cosa fare della sua vita sentimentale, la ragazza sente di essere pronta a riaprire il proprio cuore ad un nuovo amore, ma è profondamente confusa riguardo a chi meriti davvero le sue attenzioni. Da una parte c'è Carter: uomo gentile, solido, forte; dall'altra c'è Zende: ambizioso, capace, estremamente sexy. La scelta è ardua e Zoe cerca di prendere tempo, senza disdegnare per il momento la compagnia di entrambi. Accetta l'invito a cena a casa dell'avvocato, convinta che possa aiutarla a schiarirsi le idee, purtroppo il suo Sì creerà grandi illusioni, Carter, infatti si convincerà che Zoe sia pronta finalmente a trasferirsi da lui!

Beautiful Anticipazioni: Liam mette in guardia Hope "Non fidarti di Thomas!"

La Logan ha grande desiderio di ristabilire un rapporto con Thomas, soprattutto per il bene di Douglas, ma sa di dover procedere con prudenza. Il Forrester si dichiara ormai libero da pericolose ossessione e il suo comportamento sembra davvero confermare che la fase sia ormai superata. Ma sarà vero? Hope purtroppo, cade nella trappola, colpita dal "nuovo" Thomas infatti, finisce per dargli fiducia, raccontandogli dell'evidente cambio di rotta di Liam, forse ancora innamorato di Steffy! Lo Spencer è all'oscuro di tutto, ma un dialogo con Hope, chiarirà il suo punto di vista sulla questione: Liam dirà a Hope di avere dei sospetti sul comportamento del Forrester e di temere che nasconda un nuovo pericoloso piano, poi la metterà in guardia!

