Beautiful Anticipazioni 30 novembre 2018

Nella puntata di Beautiful di venerdì 30 novembre 2018, Bill è fuori dì sé dalla rabbia a causa della confessioni di Katie e Wyatt e minaccia i due di pericolose ripercussioni. Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda domani su Canale 5 a partire dalle 13.40.

Bill scoppia di rabbia dopo la confessione shock di Katie e Wyatt. Lo Spencer non può credere che suo figlio e la sua ex moglie abbiano intenzione di sposarsi e certamente farà di tutto per ostacolarli. La coppia è decisa però a resistere anche davanti alle minacce terribili di Bill.

Bill minaccia Katie e Wyatt in questa puntata di Beautiful del 30 novembre 2018

Katie e Wyatt sono tornati insieme. Lo Spencer è tornato sui suoi passi e accortosi dell’errore fatto, ha deciso di riprovare a conquistare la sua amata e le ha chiesto di sposarlo. Katie, felice della proposta, ha accetto di diventare sua moglie. I due hanno inoltre deciso di uscire allo scoperto e di rivelare a tutti del loro amore. Raggiungono quindi la Spencer Publications per parlare con Bill ma, come ci si aspettava, lo Spencer non regisce bene a questa notizia. Minaccia infatti Katie e Wyatt di violente ripercussioni se il loro fidanzamento non verrà cancellato: Wyatt sarà diseredato mentre Katie perderà la custodia di Will. La coppia si dimostra però decisa ad andare avanti con o senza il suo consesso e Wyatt, ripudiato, si scaglierà contro il padre minacciandolo a suo volta.

