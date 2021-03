Beautiful Anticipazioni 30 marzo 2021: Brooke convince Hope a riprendersi Liam!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 30 marzo 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Liam, dopo un'inconcludente proposta di matrimonio a Hope, passa la notte da Steffy. Brooke convince Hope a raggiungerlo per rassicurarlo di volere una vita con lui.

Beautiful Anticipazioni: Liam ha imposto un ultimatum a Hope

Il piano di Steffy di avvicinare Thomas a Zoe sembra aver funzionato e, dopo che il ragazzo ha portato la Buckingham in famiglia il giorno di Natale, tutti finalmente iniziano a credere al coinvolgimento con la modella. Hope è salva, l'ossessione di Thomas è ormai archiviata. Ma sarà davvero cosi? A diffidare sono Brooke e Liam. Nel caso dello Spencer, delle minacce non troppo velate del Forrester, hanno esasperato le cose e confermato i dubbi ancora forti sull'avversario. E' per questo che il ragazzo ha deciso di imporre ad Hope un ultimatum: deve chiudere per sempre con Thomas e rinunciare alla custodia di Douglas.

Hope convinta da Brooke va a riprendersi Liam, nella Puntata di Beautiful del 30 marzo 2021

Hope è combattuta e ne parla con Brooke, ignara che il folle Thomas stia origliando la conversazione. Brooke esorta Hope ad assecondare Liam e a rinunciare, se necessario, alla custodia di Douglas per il bene della sua famiglia. Poi il Forrester vede Hope, che ancora una po' incerta ma pronta a tutto pur di non perdere Liam, lascia sua madre, sale su un auto, e raggiunge lo Spencer. Dove? A casa di Steffy...

Beautiful Anticipazioni: Liam ha passato la notte con Steffy

Thomas chiama Steffy e scopre che Liam ha dormito da lei, la ragazza è finalmente felice e le parole del fratello che l'avvisa dell'imminente arrivo di Hope intenzionata a riprendersi Liam, la gettano nello sconforto più totale. La preoccupante notizia che Thomas stia seguendo Hope passa in secondo piano, la Forrester infatti, non riesce a non pensare al consiglio che le ha appena dato il fratello: combatti per Liam!

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.