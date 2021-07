Beautiful Anticipazioni 30 luglio 2021: Sally, messa alle strette da Flo e da Wyatt, sviene!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e la Trama di Beautiful del 30 luglio 2021. Nella Puntata in onda su Canale 5, Sally, messa alle strette da Flo e da Wyatt, sviene. La dottoressa Escobar interviene e prega la coppia di portarla subito in ospedale.

Beautiful Anticipazioni: Flo rivela a Wyatt il sordido piano di Sally

Wyatt è riuscito a smascherare Sally grazie ad una scaltra mossa di Flo: la ragazza, approfittando dello svenimento della nemica, le ha scritto un messaggio di sos negli slip. Lo Spencer è così corso a liberare la Fulton, tenuta sotto controllo dalla dottoressa Escobar. Il medico ha tentennato in più di una occasione, la poverina era tentata di disubbidire a Sally e liberare Flo, ma alla fine è stato Wyatt a tagliare le corde che la tenevano legata ad un vecchio termosifone. E' il momento per Flo di rivelare a Wyatt tutta la verità sul sordido piano della sua ex...

Beautiful Anticipazioni: Sally tenta di giustificarsi e ottenere la pietà di Wyatt

A casa di Sally, Wyatt, ormai a conoscenza del piano della Ex, l'affronta. Il confronto sarà durissimo. Sally tenterà di scusarsi con il ragazzo, dicendo di aver mentito per amore nella speranza di non perderlo. Ha fatto leva sull'apprensione della povera Katie, per caso incontrata in ospedale quando stava per sottoporsi a degli esami. Fu quell'incontro a ispirare il suo piano di fingersi gravemente malata. Il racconto di Sally mira chiaramente a giustificare il suo comportamento e a ispirare la pietà di Wyatt, ma Flo interviene chiarendo che il tempo della comprensione è finito, ormai si è spinta troppo in la!

Sally capisce che non c'è spazio per il perdono, ma spera almeno di scamparla, spera che, in nome dell'amore che li ha uniti, Wyatt accetti di evitare di coinvolgere la polizia. Il suo è un pianto disperato, è davvero stremata dalla situazione, mentre sussurra di averlo tanto amato e lo prega di non farla sbattere in prigione, sviene crollando sul pavimento. La dottoressa Escobar, Flo e Wyatt la soccorrono e la portano in ospedale.

