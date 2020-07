Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame di Beautiful della puntata del 30 luglio 2020. Nell'Episodio in onda su Canale5, Liam confessa a Hope di averla tradita e lei reagisce in modo inaspettato.

Scopriamo cosa ci rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 30 luglio 2020. Nell'episodio in onda su Canale5 alle 13.40, Thomas coinvolge ancora una volta Dougals nel suo piano per convincere Hope a sposarlo. Il Forrester ordina a suo figlio di consegnare alla Logan l'anello di fidanzamento che la ragazza ha rifiutato e non si fa scrupolo di usare il piccolo per i suoi loschi scopi. Intanto Liam, in preda ai sensi di colpa, confessa a Hope il suo tradimento e la ragazza, delusa, gli consiglia di tornare da Steffy e dalla sua famiglia.

Thomas usa Douglas per avere Hope in questa puntata di Beautiful del 30 luglio 2020

Thomas ha drogato Liam con il preciso intento di farlo finire a letto con Steffy. Il Forrester ha studiato tutto nei minimi dettagli e la sua pazzia sta raggiungendo limiti che mai ci saremmo aspettati. Ora che la strada sembra ormai spianata, il figlio di Rigde passa alla seconda fase del suo piano: convincere Hope a sposarlo. Thomas, per raggiungere il suo scopo, coinvolge ancora una volta Douglas. Ordina infatti al bambino di presentarsi da Hope con l'anello di fidanzamento e di chiederle di essere la sua mamma. Hope non potrà resistere al piccolo orfano!

Anticipazioni Beautiful: Douglas vuole che Hope sia sua mamma

Thomas è certo che Douglas farà un ottimo lavoro, così come di sicuro ha fatto lui con Steffy e Liam. Sebbene ancora non abbia notizia su come i due abbiano passato la notte, il Forrester si prepara a raccogliere la sua vittoria e a passare all'azione con Hope. Douglas sarà l'arma vincente per riuscire a convincerla definitivamente a sposarlo! Del resto il piccolo ha già espresso tante volte il suo desiderio che la Logan sia sua madre e sarà talmente convincente che Hope cadrà nella tela del ragno!

Beautiful: Liam confessa a Hope il suo tradimento

Liam ha fatto l'amore con Steffy ma si è trattato solo di uno sbaglio. Al risveglio il ragazzo ha capito che la notte prima è andata storta e che, qualcosa (o qualcuno?), deve averlo spinto tra le braccia della sua ex moglie. Lo Spencer è tormentato da quello che è successo e corre a informare Hope. Liam confessa alla ragazza il suo tradimento e lei, inaspettatamente, non fa una piega. Gli dice di non scusarsi e lo invita a tornare presto dalla sua sola e vera famiglia.

