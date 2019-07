Beautiful Anticipazioni 30 luglio 2019: Bill ignora che Ridge...

Anticipazioni TV

Bill è pronto ad affrontare il processo ma ignora che Ridge abbia già tentato di corrompere il giudice.

Nelle anticipazioni della puntata di Beautiful di martedì 30 agosto 2019, Bill è pronto ad affrontare Katie in tribunale e a difendersi per non perdere il piccolo Will. Lo Spencer è però ignaro di un particolare importante: Ridge ha tentato di corrompere il giudice McMullen, suo vecchio amico. Intanto Katie e il suo bambino passano dei momenti da soli, per prepararsi alle nozze. Le sorelle Logan bussano alla porta della sposa, pronte ad aiutarla perché sia tutto perfetto. Scopriamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 13.40 su Canale5.

Bill pugnalato alle spalle dal suo nemico nella puntata di Beautiful del 30 luglio 2019

Bill Spencer non è abituato né ad arrendersi né tanto meno a perdere. Per questo si prepara ad affrontare il giudice, pronto a difendersi per non vedersi strappare il suo piccolo Will dalle braccia. È vero, dopo il divorzio da Katie, è stato un padre assente e non ha certo aiutato la madre del suo bambino ad allevarlo ma non per questo, il suo amore per il più piccolo dei suoi eredi è venuto meno. Lo Spencer ignora però un particolare importante che potrebbe metterlo nei guai e stavolta...per sempre. Ridge ha già tentato di corrompere il giudice McMullen, un suo vecchio amico che gli deve – tra l'altro – diversi favori.

Le sorelle Logan unite per Katie in Beautiful

Katie e Thorne sono pronti per le nozze e il piccolo Will è felice di vedere sua madre di nuovo con il sorriso sulle labbra. Madre e figlio si preparano al grande momento e si scambiano gli ultimi abbracci prima di raggiungere Thorne all'altare. Le sorelle Logan bussano alla porta, anche loro pronte a tutto pur di vedere contenta la sposa. C'è tanta emozione e anche Brooke, convinta che Katie non debba proseguire nella sua crociata contro Bill, è là a sostenere la sua sorellina. Tutto deve essere perfetto ma gli idilli, in Beautiful, non sembrano destinati a durare. Sarà valido anche per questi futuri sposi?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 29 luglio al 2 agosto 2019

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.