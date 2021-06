Beautiful Anticipazioni 30 giugno 2021: La Escobar insiste "dobbiamo confessare"! Ma Sally...

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e la Trama di Beautiful del 30 giugno 2021. Nella Puntata in onda su Canale 5, la dottoressa Escobar è seriamente in crisi, insiste per una confessione anche a costo di pagarne le conseguenze.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 30 giugno 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 13.10 su Canale5, Zoe dice a Flo che sta rischiando parecchio lasciando Wyatt assieme a Sally. Nel frattempo, la dottoressa Escobar dice a Sally che vorrebbe mettere fine all'inganno.

Beautiful Anticipazioni: Flo coglie frammenti di conversazione tra Sally e la Dottoressa Escobar

Dopo essere stata costretta a confessare a Wyatt della sua malattia, Sally è rimasta sola con la Escobar, ed è a quel punto che abbiamo compreso la verità sulla tragica vicenda. La Spectra si è girata verso la dottoressa e nervosa le ha detto: "Cosa pretendeva dottoressa, sperava che dicessi a Wyatt che si è trattato solo di una truffa e che non sto morendo?". E' proprio in quel momento che Flo si è presentata a casa di Sally. La dottoressa Escobar stava contrattando la sua partecipazione, quando Flo è comparsa sulla soglia, le due, spaventate, hanno taciuto, ma Flo è riuscita a captare frammenti di conversazione...

Beautiful Anticipazioni: Zoe mette in guardia Flo

E' con questo stato d'animo, triste e sospettoso, che Flo affronterà Zoe. Le due sembrano condividere un destino molto simile, almeno per quanto concerne le sfortunate vicende amorose. La Buckingham ha fatto l'errore di fidarsi di Thomas e ora si sta ancora leccando le ferite dopo l'abbandono sull'altare, Flo invece, sembra aver trovato la persona giusta, ma la fatele diagnosi medica di Sally, le impedisce di viverlo serenamente. Zoe e Flo hanno avuto diversi attriti in passato, ma la modella, non vuole che la sua ex complice affronti il suo stesso dolore solo per ingenuità. Ha infatti dei dubbi su Sally e decide di parlarne apertamente con Flo e di metterla in guardia sulla sua avversaria in amore.

La Escobar è pronta a confessare, nella Puntata di Beautiful del 30 giugno 2021

Le parole di Zoe peseranno su Flo, già dubbiosa dopo quanto ascoltato sulla soglia di casa Spectra, ma la ragazza cercherà di mantener il controllo, almeno finché non avrà un quadro chiaro. Nel frattempo anche l'Escobar vive con tormento tutta questa vicenda, la dottoressa ha infatti già chiarito con Sally di voler chiudere la farsa prima possibile, ma la stilista le ha ricordato lo scopo della sua collaborazione: "se hai delle aspirazioni nel modo della moda, farei meglio a tenermi il gioco!". Ma l'imprevisto con Flo ha peggiorato la situazione e messo seriamente in crisi la dottoressa che, proprio nell'episodio di Beautiful in onda il 30 giugno, affronterà Sally dicendole di essere pronta a confessare e a pagarne le conseguenze...

