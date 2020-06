Beautiful Anticipazioni 30 giugno 2020: Zoe disperata. Finirà in prigione?

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame della soap Beautiful della Puntata del 30 giugno 2020. Nell'episodio Zoe apprende che Xander non ha detto nulla a Hope ma che è pronto a tornare dalla Logan per dirle la verità.

Vediamo insieme cosa ci riservano le Anticipazioni di Beautiful, per la puntata del 30 giugno 2020. Le Trame dell'Episodio in onda su Canale5 alle 13.40, ci rivelano che Zoe tira un sospiro di sollievo. La ragazza scopre che Xander non ha rivelano a Hope la verità su Beth e che Thomas lo ha fermato prima che potesse farlo. Il Forrester ha fatto deliberatamente scattare l'allarme della sua auto per allontanarlo dalla coppia. La Buckingham si preoccupa che il giovane stilista possa aver intuito qualcosa ma l'Avant la rassicura un'altra volta. Nessuno sa niente ma manterrà il segreto ancora per poco.

Anticipazioni Beautiful: Thomas scopre che Beth è viva

Colpo di scena nelle trame di Beautiful. La verità è venuta a galla e Thomas potrebbe condannare Flo. La ragazza, ormai con le spalle al muro, ha raccontato al Forrester tutta la verità sulla piccola di Hope, scambiata al momento della nascita. Il Forrester è ancora incredulo. Com'è possibile che Beth sia ancora viva e che sia in realtà la piccola Phoebe. È una notizia sconvolgente ma che mette soprattutto in pericolo il suo piano di conquista della Logan. Se infatti la ragazza dovesse scoprire questo particolare, potrebbe decidere di annullare il divorzio e tornare tra le braccia di Liam. Bisogna fare qualcosa prima che sia troppo tardi!

Zoe supplica Xander di proteggerla in questa puntata di Beautiful del 30 giugno 2020

Xander ha commesso un errore e ora Thomas sa più di quanto dovesse. Il modello, ignaro di aver dato il via a un gioco perverso, torna alla Forrester per parlare nuovamente con Zoe. La ragazza ha paura che il suo viaggio verso casa di Hope abbia ribaltato la situazione ma per fortuna scopre che il suo fidanzato non ha fatto in tempo a raccontare tutta la verità. C'è ancora speranza che nessuno lo venga a scoprire e che né lei né Flo e Reese finiscano in prigione. Xander racconta che Thomas gli ha impedito di parlare con Hope e Liam e che lo ha allontanato da casa di Brooke ma le dice che non ha comunque intenzione di stare zitto a lungo. Zoe lo supplica di proteggerla.

Beautiful Anticipazioni: Steffy scoprirà la verità?

C'è un'altra persona che potrebbe essere interessata a mantenere il segreto su Beth. Si tratta di Steffy che grazie a Hope, ora sta crescendo un'altra figlia e sta per accogliere tra le sue braccia di nuovo Liam. Thomas potrebbe volere un'alleata, interassata – come lui – a tenere Hope lontana dall'ormai suo ex marito. Steffy però sembra essere cambiata e interessata solo a prendersi cura delle sue bambine. Ma scoperta la verità sulla sua Phoebe, sceglierà di restituirla alla sua legittima madre?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 29 giugno al 3 luglio 2020

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.