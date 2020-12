Beautiful Anticipazioni 30 dicembre 2020: Thomas pronto ad annientare Brooke! Ecco cosa farà...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame di Beautiful del 30 dicembre 2020. Nell’episodio della soap in onda su Canale5, Thomas origlia una compromettente conversazione tra Ridge e Shauna ed è pronto a distruggere il matrimonio del padre con Brooke.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 30 dicembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5, Wyatt, stupito dalla scoperta che Flo ha appena donato un rene a Katie, decide di incontrare la ragazza per capire quali siano le sue reali intenzioni. Intanto Thomas origlia una conversazione tra Shauna e Ridge. I due parlano della notte trascorsa insieme.

Beautiful Anticipazioni: Wyatt va a trovare Flo dopo aver scoperto il suo generoso gesto!

Nell'episodio di oggi vedremo Wyatt scoprire del nobile gesto della sua Ex, un atto di grande generosità e coraggio. Il dono che ha fatto a Katie non passa certo inosservato e lo Spencer non può che essere fiero di Flo che ha trovato un modo per riscattarsi. Nessuna scusa, ne umilianti preghiere, Flo ha agito e si è sacrificata per ottenere il perdono, per espiare le sue colpe. Wyatt è dalla sua parte e va a trovarla per esprimerle tutta la sua approvazione.

Beautiful Anticipazioni: Flo rivela a Wyatt di amarlo ancora

Ma credete davvero che Flo non coglierà l'occasione per cercare di riprendersi il suo Wyatt? La ragazza manterrà un atteggiamento molto remissivo, dichiarerà di conoscere la situazione sentimentale dello Spencer, ma di non poter evitare di dirgli sinceramente ciò che sente: lei lo ama e nessun impegno o promessa potrà impedirle di provare ciò che ha nel cuore. Non sappiamo se si tratti di una mossa furbesca e ben studiata o di una sincera ed inevitabile confessione, ma vi assicuriamo che Wyatt non resterà indifferente di fronte a queste tenere esternazioni.

Thomas pronto a distruggere il matrimonio del suo povero padre! Nella Puntata di Beautiful del 30 dicembre 2020

Ridge e Brooke discutono, Thomas è un valido stilista, molto dotato, eppure la Logan insiste per buttarlo fuori dalla Forrester. Teme infatti che possa approfittare del luogo di lavoro per cercare di circuire e manipolare ancora una volta la sua Hope. Ridge non ci pensa proprio ad estromettere suo figlio, lui è uno dei legittimi eredi dell'impero Forrester e sua moglie dovrà accettarlo. Purtroppo la cosa non sarà così semplice, Brooke ha delle quote importanti della casa di moda e potrebbe riuscirà a far valere la sua volontà. A Thomas toccherà architettare un nuovo piano per liberarsi di lei e Ridge gli offrirà un inaspettato assist. Il ragazzo, pronto a tutto per battere la perfida matrigna, avrà presto una ghiotta occasione: origlierà una conversazione tra Ridge e Shauna, in cui i due parleranno della notte trascorsa insieme. Thomas sarà pronto ad usare queste informazioni per distruggere il matrimonio di Ridge e Brooke.

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful dal 28 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.