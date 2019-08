Beautiful Anticipazioni 30 agosto 2019: Katie vince la causa ma Bill...

Anticipazioni TV

Il giudice McMullen offre a Bill una seconda possibilità per riavere la custodia di Will.

Nelle anticipazioni della puntata di Beautiful di venerdì 30 agosto 2019, Katie ha vinto la causa e avrà la custodia esclusiva di Will. Il giudice McMullen informa però Bill che – in quanto padre del bambino – ha comunque una seconda possibilità per cambiare le cose e recuperare il suo rapporto con il figlio. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 13.40 su Canale5.

La vittoria di Katie in questa puntata di Beautiful del 30 agosto 2019

Il giudice McMullen ha emesso la sua sentenza. Bill non può fare altro che accettare, sebbene sia profondamente rammaricato di aver perso suo figlio. Katie ha vinto e ha ottenuto la custodia esclusiva di suo figlio ma sembra non esserne del tutto felice. Nell'aria c'è grande rammarico; Brooke pensa che lo Spencer non meritasse di perdere suo figlio e che sua sorella abbia esagerato nel trascinare il loro ex marito in tribunale. Thorne invece rassicura sua moglie, dicendole che ora potranno davvero essere una famiglia. Carter si congratula con i coniugi Forrester per la buona riuscita della loro missione.

Bill chiede a Katie un ultimo favore in Beautiful

Katie si avvicina a Bill per “scusarsi” di quanto accaduto. È stata costretta a portarlo in tribunale per garantire la felicità de loro bambino. Lo Spencer si rammarica delle sue azioni e promette di non distrarsi mai più. Per questo chiede alla sua ex moglie di poter essere presente quando informeranno il loro piccolo di quanto succederà da ora in poi. La Logan accetta di accogliere l'ex in casa, solo per amore di Will. Bill discute poi con Justin e riflette insieme a lui della seconda possibilità che il giudice gli ha concesso. L'amico gli promette che nei prossimi sei mesi riusciranno a cambiare le cose.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 26 al 30 agosto 2019

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.