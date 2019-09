Beautiful Anticipazioni 3 settembre 2019: Brooke vicina alla verità su Ridge...

Anticipazioni TV

Brooke sospetta che Ridge abbia corrotto il giudice McMullen ed è pronta a tutto, anche mettere in pericolo il matrimonio, pur di smascherarlo.

Nella puntata di Beautiful di martedì 3 settembre 2019, vedremo Brooke alle prese con un'amara scoperta: Ridge è un vecchio amico del giudice che ha presieduto la causa d'affido e potrebbe averlo corrotto. Bill nel frattempo stenta a credere di avere perso la custodia di Will e appare visibilmente sconvolto. Scopriamo cosa rivelano le anticipazioni della soap americana per l'episodio di domani, in onda su Canale 5 a partire dalle 13.40.

Bill è disperato per la decisione del giudice, nella puntata di Beautiful del 2 settembre 2019

Katie e Thorne hanno vinto la causa di affido esclusivo, lasciando Bill sconvolto e disperato. I due ignorano però di essere stati favoriti dal losco piano di Ridge che, pur di vedere Bill distrutto, è arrivato a corrompere il giudici McMullen. Non sempre lo Spencer si è dimostrato un buona padre, ed effettivamente - negli ultimi tempi - ha trascurato il minore dei suoi figli, ma non pensa comunque di meritare una tale punizione, soprattutto è convinto che sulla decisione di Katie abbia pesato la presenza di Thorne. Il Forrester sembra infatti pronto a sostituirlo nella vita di Will, pensiero confermato dal discorso di Katie al bambino: la Logan ha assicurato al piccolo, una nuova presenza maschile pronta a compensare le mancanze del vero padre. Questo getta nello sconforto lo Bill...

Beautiful: Brooke vuole smascherare Ridge, convinta che abbia corrotto McMullen

Brooke non ci sta, si è opposta con tutte le sue forze a questo processo e proprio non condivide la sentenza. La Logan teme che sua sorella sia stata manipolata e che la decisione del giudice sia stata falsata da un tentativo di corruzione. Ad alimentare i suoi sospetti è la scoperta di un legame di vecchia data tra suo marito e il togato che ha presenziato la causa: pare che i due fossero amici fin dai tempi dell'università. Effettivamente il giudice ha ceduto al ricatto di Ridge, McMullen, in debito per alcuni piacere ricevuti nel passato, ha accettato di assecondare la richiesta dello stilista togliendo a Bill la custodia di Will. Brooke è decisa ad andare fino in fondo anche a costo di mettere in pericolo il suo matrimonio, riuscirà ad ottenere le risposte che vuole? E come reagirà Katie quando scoprirà la verità?

