Beautiful Anticipazioni 3 ottobre 2020: Flo, incalzata da Brooke, confessa!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame della Puntata di Beautiful del 3 ottobre 2020. Nell'episodio della soap in onda su Canale5, Flo sarà costretta a confessare anche a Brooke e Ridge di non essere la madre di Phoebe...

Vediamo insieme cosa ci riservano le Anticipazioni di Beautiful della puntata del 3 ottobre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 13.45 su Canale5, mentre Shauna tenta di convincere sua figlia Flo a lasciare la città, sopraggiungono Brooke e Ridge. Flo, incalzata da Brooke, confessa di non essere la madre di Phoebe.

Beautiful Anticipazioni: Thomas è fuori gioco, Hope può riabbracciare la sua Beth

Ora che finalmente il “pazzo Thomas” è fuorigioco la famiglia può riunirsi. Liam porterà alla casa sulla scogliera la sua ex moglie affinché possa riabbracciare la sua bambina, ora sicura che lei sia davvero la piccola che credeva morta. La ragazza ricorderà i fatti di Catalina ma non ci sarà il tempo per piangere con i vecchi ricordi. Quella terribile notte deve essere cancellata!

Beautiful Anticipazioni: la relazione tra Ridge e Brooke risentirà di quanto accaduto?

Loro tre cominceranno da capo e la piccola Beth sembrerà d'accordo perché nel momento in cui sarà in grembo alla mamma, la chiamerà di nuovo con il suo nome – come era successo nel momento prima del sì con Thomas: “mamma”. Purtroppo, se una coppia si riunirà, un'altra rischierà di essere compromessa per sempre. Stiamo parlando di Ridge e Brooke.

Brooke e Ridge interrogano Flo, nella Puntata di Beautiful del 3 ottobre 2020

Il Forrester è stato già avvisato da Steffy che, spaventata e incredula, ha raccontato al padre dei sospetti Liam e di aver paura di perdere Phoebe. Lo stilista si è confidato con Brooke, anche lei stupita che una cosa del genere possa essere accaduta nella loro casa. I due, ignari delle conferme già date da Flo a Liam e Wyatt e del ritorno di Hope e Liam alla casa sulla scogliera, decideranno di chiedere conferma alla diretta interessata: Flo, dopo i fratelli Spencer, dovrà dunque dare spiegazioni anche a loro.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 28 settembre al 4 ottobre 2020