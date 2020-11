Beautiful Anticipazioni 3 novembre 2020: "Devi dimenticarla!". Quinn vuole che Wyatt dica addio a Flo...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 3 novembre 2020. Nell'episodio della soap in onda su Canale5, vedremo che Quinn cercherà di convincere suo figlio a dimenticare Flo e ad andare avanti!

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful del 3 novembre 2020. Nell'episodio in onda alle 14.00 su Canale5, Quinn cerca di giustificare l'operato di Flo ma concorda con suo figlio che la ragazza non merita più la loro fiducia. Per questo motivo Sally e Wyatt si riavvicinano, i due sembrano pronti a dare una nuova occasione alla loro storia. Le condizioni di Thomas migliorano, ma il rapporto tra Brooke e Ridge si sta incrinando proprio a causa del rovinoso "incidente" di Thomas.

Beautiful Anticipazioni: Dopo Shauna, Quinn cerca di allontanare anche Flo!

Quinn ha sempre fatto il tifo per Flo, ma ora che con le sue menzogne ha spezzato il cuore di Wyatt, la Fulton Junior non è più la nelle sue grazie. Del resto la designer ha deciso di chiudere i ponti anche con sua madre, Shauna. Dopo la sfuriata di Eric, che l'ha accusata di aver introdotto nella sua casa due lestofanti pronte a distruggere la vita di Thomas, Quinn ha rifiutato di concedere il suo aiuto alle Fuller Senior e ha preso le distanze.

Quinn cerca di convincere Wyatt ad andare avanti, nella Puntata di Beautiful del 2 novembre 2020

Ma non basta, Quinn è infatti decisa ad allontanare le due donne anche dal suo Wyatt. Flo ha fortemente deluso il povero Spencer che sta soffrendo molto per il crimine commesso dalla sua compagna e dal dolore procurato a tutti. Sua madre non ha nessuna intenzione di restare a guardare senza fare nulla, è per questo che cercherà di convincerlo a dire addio per sempre a Flo e ad andare avanti.

Beautiful Anticipazioni: "Devi dimenticarla!". E Wyatt si riavvicina a Sally...

Quinn userà un approccio garbato con il figlio, cercando in parte anche di giustificare le azioni di Flo: "E' una brava ragazza, ha solo fatto un errore, ma noi non possiamo fare nulla per lei. Devi andare avanti e dimenticarla!". Pur consapevole che Wyatt finirà per trovare consolazioni tra le braccia della ex, Sally, metterà da parte il sentimento di antipatia che nutre per la Spectra, speranzosa di vedere il figlio di nuovo sereno.

Beautiful Anticipazioni: Ridge è infuriato con Brooke e la incolpa per quanto accaduto a Thomas

Nel frattempo la relazione tra Ridge e Brooke vive un momento particolarmente complicato, Thomas è in coma e Ridge attribuisce ogni colpa dell'accaduto a Brooke. Nonostante infatti abbia difeso la moglie di fronte all'ispettore Sanchez, è convinto che quanto capitato a Thomas non sia stato affatto un incidente: Brooke ha sempre nutrito odio per suo figlio e questo odio l'ha spinta ad agire con furia contro di lui, travisando ancora una volta le intenzioni del poverino.

