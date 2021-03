Beautiful Anticipazioni 3 marzo 2021: Liam intima a Thomas di stare lontano da Hope!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame di Beautiful del 3 marzo 2021. Nella Puntata in onda su Canale 5, Liam non si fida di Thomas e teme che Hope finisca per cedere alle sue lusinghe. E' per questo che lo Spencer affronterà Thomas.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 3 marzo 2021. Nell'episodio in onda alle 14.00 su Canale5 vedremo che, Hope rifiuta di lavorare con Thomas, non lo vuole infatti come co-stilista. Liam è comunque molto preoccupato, teme che prima o poi Hope possa cedere alle lusinghe del Forrester. Lo Spencer decide allora di affrontare il suo rivale faccia a faccia...

Beautiful Anticipazioni: Thomas potrebbe condurre Hope alla vittoria

Il denaro c'è, ma solo per finanziare una linea e Hope, chiaramente, vorrebbe veder vincere la sua questa volta. La Logan è sempre stata molto competitiva e in questo particolare momento ha qualche sassolino nella scarpa da togliersi: Steffy non fa che giudicare ogni sua mossa e Liam sembra andarle dietro. Accettare la sfida, ma soprattutto l'aiuto di Thomas, significherebbe finalmente prendersi una rivincita, per lei e per il suo lavoro. Del resto c'è da dire che Thomas non è solo un biglietto per la vittoria, ma anche un talentoso stilista, una collaborazione col Forrester porterebbe Hope for the Future a un livello altissimo.

Beautiful Anticipazioni: Liam ha paura che Hope ceda alle lusinghe di Thomas

La Logan ha promesso a Liam e sua madre che non permetterà a Thomas di avvicinarsi ancora una volta a lei. E' anche vero che Hope, al contrario del compagno e di Brooke, ha creduto ingenuamente nel cambiamento di Thomas. Dunque, anche se rassicurato, Liam ha paura che la compagna alla fine possa cambiare idea, del resto, se non si trattasse di un inganno bello e buono, quella del Forrester è una proposta molto allettante per la carriera di Hope.

Liam affronta Thomas, nella Puntata di Beautiful del 3 marzo 2021

E' per questo che Liam deciderà di affrontare Thomas faccia a faccia. Lo Spencer vuole che il Forrester accetti il rifiuto di Hope e la smetta di tentarla solo con lo scopo di riavvicinarsi a lei. A Liam, come del resto anche a Steffy, le intenzioni di Thomas sono ben chiare: il ragazzo ha proposto la sfida solo perché spera di tornare a lavorare fianco a fianco con la Logan. Ovviamente i toni di Liam saranno accusatori e minacciosi, il ragazzo intimerà a Thomas di stare lontano dalla sua compagna. Ma credete davvero che il Forrester asseconderà la richiesta di Liam?

