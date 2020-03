Beautiful Anticipazioni 3 marzo 2020: Zoe confessa ad Hope di sapere chi è la vera madre di Phoebe!

Anticipazioni TV

La modella dice alla giovane Logan di conoscere l'identità della vera madre della piccola che Steffy ha adottato. Intanto, quest'ultima sta pensando alla decisione di Hope di lasciare Liam...

Nell'episodio di Beautiful di domani - martedì 3 marzo 2020 - vedremo Zoe dire ad Hope di sapere chi sia in realtà la madre di Phoebe. Steffy, nel frattempo, ripensa a quando la sorellastra le ha chiesto di tornare insieme a Liam. Ma scopriamo insieme che cosa accadrà nella puntata che andrà in onda domani alle 13.40 su Canale 5.

Zoe fa una confessione ad Hope nell'episodio di Beautiful del 3 marzo 2020

Zoe ha deciso che manterrà il segreto di suo padre: non rivelerà a nessuno dello scambio di culle. Per tutelarlo, la ragazza è persino andata a parlare con Flo - l'unica che, oltre a loro due, sa del crimine commesso da Reese - e le ha intimato di andarsene, temendo che lei potesse vuotare il sacco. Tuttavia, la Fulton si sta trovando bene al Bikini Bar, dove ha iniziato a lavorare, e si sta ambientando a Los Angeles; quindi, non ha nessuna intenzione di lasciare la città. La Buckingham, in effetti, non aveva torto. Flo incontra Hope, e, dopo aver parlato con lei, viene vinta dal senso di colpa: la Fulton è pronta a confessare tutto alla Logan! A questo punto interviene la modella, e prende in mano la situazione, rivelando ad Hope di conoscere la vera identità della madre di Phoebe... Che cosa ha in mente di fare Zoe?

Beautiful: Steffy ripensa alle sconcertanti parole di Hope

Hope, dopo aver perso per l'ennesima volta l'occasione di diventare madre, ha deciso che questo non sarebbe stato d'impedimento alla paternità del marito. Se lei non poteva dare a Liam un figlio, allora quest'ultimo sarebbe dovuto tornare da Steffy, per fare da padre a Kelly e Phoebe. Infatti, ciò che preme di più alla Logan è che le piccole crescano in una famiglia unita, capeggiata da una figura paterna costantemente presente. Così, la ragazza ne ha parlato sia con lo Spencer che con la Forrester, e ad entrambi ha manifestato il proprio desiderio: gli ex coniugi devono tornare a stare insieme, soprattutto per il bene delle bambine. I due, però, non sono d'accordo con la decisione di Hope di chiedere il divorziare. Tuttavia, Steffy ha cominciato a ripensare alle parole della sorellastra... e se invece avesse ragione lei?

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.