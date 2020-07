Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della soap Beautiful della Puntata del 3 luglio 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda su Canale5 Thomas corre da Hope per informarla di Beth ma poi cambia idea.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 3 luglio 2020. Le Trame dell'Episodio della soap - in onda su Canale5 alle 13.40 - ci rivelano che Thomas fugge via da casa di Steffy. Il ragazzo intenerito dalla visione di sua sorella con le sue bambine, ha deciso di non dirle nulla ma promette a se stesso di correre a informare Hope. Il Forrester è convinto – giustamente – che almeno lei debba sapere. Ma una volta tornato a Villa Forrester e vista la Logan così vicina al suo Douglas, cambia idea e decide di tenersi questo terribile segreto.

Anticipazioni Beautiful: Thomas “fugge” da casa di Steffy

Una confessione shock avrebbe potuto cambiare la vita di Steffy. Thomas era pronto a confessare che la sua Phoebe è in realtà Beth, la figlia che Hope crede di aver perso. Sarebbe stata un verità davvero pesante da digerire per la povera Steffy e il giovane stilista, intenerito dalla visione di sua sorella finalmente felice accanto a Liam e alle loro bambine, ha deciso di non dire nulla. Il Forrester lascia quindi la casa sul mare e torna alla Villa, pronto a raccontare tutto a Hope.

Thomas deciso a raccontare tutto a Hope in questa puntata di Beautiful del 3 luglio 2020

Thomas lascia casa di Steffy con le migliori intenzioni. Se infatti non è riuscito a rompere l'idillio famigliare di sua sorella, è sicuro di riuscire a raccontare tutta la verità a Hope. Il ragazzo arriva alla Villa pronto a ridare speranza alla sua preziosa e amata amica ma quello che vede sembra fargli cambiare idea. Hope è infatti impegnata in un momento di tenerezza con Douglas. Il bambino, che ha capito che la giovane è triste, sta facendo di tutto pur di tirarle su il morale. La Logan gli è grata e gli promette di stargli per sempre vicino.

Beautiful: Hope pronta a rifarsi una vita con Thomas

Hope sta trovando grande conforto in Brooke e Douglas. Sia sua madre che il bambino le sono vicini in questo momento difficile dopo il divorzio da Liam. Thomas è intenerito dalla visione della ragazza insieme a suo figlio e le dice che sarebbe stata una madre fantastica e che Beth sarebbe stata molto felice. Hope gli assicura di occuparsi di Douglas per tutta la vita; grazie al bambino e a lui, supererà il dolore. Il Forrester la bacia e le conferma di essere pronto a fare qualsiasi cosa per lei. Il ragazzo decide così di non rivelare manco a lei, come ha fatto con Steffy, la verità che ha appena scoperto dopo la confessione di Flo.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 29 giugno al 3 luglio 2020

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.