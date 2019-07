Beautiful Anticipazioni 3 luglio 2019: Ridge è nei guai

Anticipazioni TV

Ridge ha scelto la Intimates di Steffy, mettendo così le due sorellastre di nuovo l'una contro l'altra. Brooke è furiosa con lui e il Forrester è schiacciato tra due fuochi.

Nelle anticipazioni della puntata di Beautiful di mercoledì 3 luglio 2019, la tregua tra Hope e Steffy è finita e Ridge, con la sua scelta, ha riportato la guerra tra le due sorellastre e tra lui e Brooke. La Logan è infatti furiosa con il marito per aver deciso per la Intimates al posto della Hope for the future. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 13.40 su Canale5.

La vittoria di Steffy in questa puntata di Beautiful del 3 luglio 2019

Ridge ha scelto la Intimates di Steffy. La collezione della giovane Forrester è per lo stilista, la linea da finanziare nel prossimo trimestre dell'azienda e l'unica che potrà pareggiare il bilancio della casa di moda. Del resto la collezione di intimo è stata sempre la punta di diamante della Forrester Creations e c'è da credere che anche in questa occasione si rivelerà il vero asso nella manica. Con questa decisione, Ridge ha però decretato il nuovo inizio della guerra tra Steffy e Hope, in cui la più anziana delle due, non si è fatta scrupoli di utilizzare ogni freccia al suo arco, persino il “pietismo”. La figlia di Taylor ha infatti chiesto alla Logan di farsi da parte, dichiarando di aver maggiore bisogno di lei di lavorare, visto che Hope ha Liam – l'amore delle loro vite – e aspetta un figlio da lui.

Brooke protegge Hope e attacca Ridge

La situazione che si è creata, ha fatto infuriare Brooke. La Logan non può credere che suo marito si sia fatto manipolare in questo modo da sua figlia e che abbia deciso di escludere Hope dall'azienda. Ridge si difende ribadendo che la sua decisione è imparziale ed è solo per il bene della casa di moda. Brooke è però convinta di quanto dice e inevitabilmente inizia ad allontanarsi dal Forrester e a riavvicinarsi a Bill, come alleata per la custodia di Will.

