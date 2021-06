Beautiful Anticipazioni 3 giugno 2021: Solo Vinny può fermare Thomas!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e la Trama di Beautiful del 3 giugno 2021. Nella Puntata in onda su Canale 5, Vinny cerca di evitare che Thomas continui col suo piano diabolico.

Beautiful Anticipazioni: Thomas ordina Thomas di convincere Hope a fermare le nozze con Zoe

Thomas, ignaro delle controffensiva organizzata da Steffy, Hope e Liam continua a fare leva sul piccolo Douglas. Manca solo un giorno alle nozze e il Forrester vuole che il bambino sia adeguatamente pronto per l'attacco finale, dovrà infatti agire proprio durante la cerimonia così da evitare la pronuncia del Sì con Zoe. Chiarirà al piccolo di amare ancora Hope, ma di essere costretto a sposare la Buckingham se la Logan continuerà a rifiutarlo, poi darà al bambino una grande responsabilità: convincere Hope a tornare da lui.

Vinny cerca di far ragionare Thomas e lo invita a rinunciare al suo piano, nella Puntata di Beautiful del 3 giugno 2021

Il bambino potrebbe ingenuamente spingere Hope a cadere nella trappola del suo pericoloso papà, ma la Logan ha scoperto la verità e sta già organizzando un piano per smascherare Thomas e assicurare a Douglas un futuro felice insieme a lei e Liam. Intanto anche Thomas ha al suo fianco un amico pronto a consigliarlo, Vinny, a conoscenza del suo piano, cercherà di farlo ragionare. Walker vede lucidamente l'errore che il compagno sta per compiere ed è preoccupato dall'atteggiamento manipolatorio e ossessivo che Thomas ha nuovamente assunto nei confronti di Douglas.

Beautiful Anticipazioni: Thomas non accetta consigli da nessuno!

Già una volta Vinny è riuscito ad evitare il peggio, quando il piccolo Douglas raccontò la verità su Beth, Thomas si trasformò in una vera belva, solo l'intervento di Vincent riuscì a placare la violenta ira del Forrester. Vinny spera di riuscire, una seconda volta, a riportare Thomas sulla retta via, purtroppo il Forrester non sembrerà voler sentire ragioni, anzi ammonirà l'amico invitandolo a farsi da parte: Douglas è suo figlio e non vuole che nessuno gli dica come comportarsi con lui.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.