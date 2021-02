Beautiful Anticipazioni 3 febbraio 2021: Brooke senza parole! Hope ha ucciso Thomas...

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame di Beautiful del 3 febbraio 2021. Nell’episodio della soap in onda su Canale5, Hope confessa a sua madre di aver ucciso Thomas!

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 3 febbraio 2021. Nell'episodio in onda alle 14.00 su Canale5, Hope, sconvolta, racconta a Brooke di una terribile colluttazione con Thomas e che per respingerlo l'ha spinto in una vasca di acido.

Beautiful Anticipazioni: Hope ha spinto Thomas in una vasca piena d'acido

La cena della sera prima non è andata come sperato, Hope, spaventata dalle pretese di Thomas ha tentato la fuga, ma Douglas si è nascosto rallentandola. Hope non avrebbe mai lasciato il bambino li, è per cercarlo infatti che ha imboccato la porta sbagliata seguita a ruota da Thomas. La situazione si è fatta pericolosa, Thomas ha cercato di prenderla con la forza e Hope, pronta a difendersi, l'ha spinto: Hope ha causato l'accidentale caduta di Thomas in una delle vasche contenente il pericoloso acido fluoridrico. Il giovane è riemerso solo per un istante, privo di sensi, per poi essere inghiottito di nuovo dal liquido.

Hope confessa a Brooke di aver ucciso Thomas, nella Puntata di Beautiful del 3 febbraio 2021

La Logan comincerà a colpevolizzarsi di essere una terribile assassina. Si convincerà di aver ucciso il Forrester e correrà da Brooke per avere conforto e trovare, anche se le sembrerà impossibile, una soluzione. La madre la vedrà sopraggiungere con il volto sconvolto e il respiro affannato, sarà subito chiara la colpa di Thomas. Senza indugiare infatti, Brooke vorrà sapere cosa ha combinato il Forrester per ridurla in quelle condizioni. Purtroppo non riuscirà a credere alle proprie orecchie quando la giovane le confesserà di aver ucciso il figlio di Ridge.

Beautiful Anticipazioni: Brooke indaga, nel frattempo raccomanda a Hope di non parlarne

Brooke è spaventata dalle parole di sua figlia, ma cerca di restare lucida facendole domande con lo scopo di scoprire se davvero Hope abbia ucciso il fratellastro. La Logan conosce il contenuto di quelle vasche e purtroppo non ha grandi speranze, non permetterà però che sua figlia paghi per essersi difesa. E' per questo che dirà a Hope di tacere, sarà lei a decidere le prossime mosse, almeno finché non saranno sicure della sorte toccata a Thomas, nessuno dovrà sapere quanto accaduto.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.