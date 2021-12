Beautiful Anticipazioni 3 dicembre 2021: un errore fatale per Zende!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 3 dicembre 2021 su Canale 5. Le Trame dell'episodio ci rivelano che Zende affiderà le sue parole per Zoe ad un Sms, purtroppo il messaggio non arriverà alla Buckingham e il Forrester finirà per perdere la guerra contro Carter!

Beautiful Anticipazioni: Zoe tra Zende e Carter

Carter è sempre più vicino a Zoe e la modella sembra lusingata dalla sua romantica corte, purtroppo l'avvocato viaggia ad una velocità diversa rispetto alla Buckingham, ancora molto confusa riguardo ai sentimenti. Ma a minare i tentativi di seduzione di Carter, non sarà solo l'indecisione di Zoe, l'avvocato infatti, dovrà vedersela con un duro avversario. Il figlio adottivo di Kristen, Zende, di recente tornato a Los Angeles, sembra aver attirato l'interesse della bella modella. I due, senza perdere troppo tempo, hanno iniziato ad essere più intimi.

Beautiful Anticipazioni: Zoe è confusa

Carter, innamorato di Zoe Buckingham, le ha chiesto di trasferirsi nella casa che ha appena acquistato. La ragazza, lusingata dall'interesse dell'avvocato, e felice che qualcuno – dopo quanto successo con Thomas – le dimostri ancora amore, sembra propensa ad accettare. Purtroppo, mente e cuore non vanno d'accordo. Zoe non riesce infatti a negare quello che prova per Zende. I due sembrano davvero anime gemelle, non c'è solo attrazione fisica, ma anche grande intesa mentale. La situazione crea profondo disagio alla modella che si trova a dover fare una scelta troppo difficile in un momento di evidente confusione!

Zende si affida alla tecnologia, ma resta fregato! Nella Puntata di Beautiful del 3 dicembre 2021

Zoe si trova di fronte ad un scelta, sa di non poter tenere due piedi in una scarpa, anche perchè Carter e Zende sembrano usare un approccio molto diverso e soprattutto dimostrano un diverso coinvolgimento. Carter ha fatto dei passi importanti verso Zoe, il Forrester invece, si muove con maggiore cautela e vive il rapporto con la Buckingam in maniera leggera, come un semplice flirt. La scelta dunque sembra obbligata: Carter le da delle certezze che l'altro pretendente non garantisce. E' per questo che Zoe deciderà di dare un chance all'avvocato, ignara del recente, tenero, messaggio inviato da Zende in cui la pregava di rallentare con Carter e confessava i suoi importanti sentimenti. L'Sms purtroppo non è arrivato al destinatario in tempo, insomma, la tecnologia ha giocato un brutto scherzo allo stilista, costretto con delusione a dichiarare la resa!

