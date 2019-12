Beautiful Anticipazioni 3 dicembre 2019: Pericolo! Liam non può raggiungere Hope

Anticipazioni TV

A Catalina è scoppiato un temporale e tutti i voli per l'isola sono stati cancellati. Liam non può raggiungere Hope.

Nelle anticipazioni della puntata di Beautiful di domani martedì 3 dicembre 2019, Kelly sta meglio e Liam – finalmente sereno – può raggiungere Hope. La fortuna non assiste lo Spencer che, una volta in aeroporto, deve rimandare la partenza: il volo è stato cancellato per avverse condizioni temporali. Ma vediamo insieme le trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5.

Kelly è fuori pericolo in questa puntata di Beautiful del 3 dicembre 2019

Liam è corso il prima possibile da Steffy e Kelly, per stare loro vicino in questo momento di difficoltà. La bambina ha la febbre alta e bisogna correre subito dal pediatra. Lo Spencer ha così rimandato la partenza per Catalina, lasciano che Hope raggiungesse l'isola da sola. Ora però che il pediatra ha scongiurato ogni pericolo e che la piccola si è ripresa, è il momento di ritornare ai piani iniziali e dare l'avvio al romantico babymoon. Purtroppo però la fortuna non sorride alla coppia Spencer – Logan e un temporale scoppia sull'isola di Catalina.

Beautiful: Un temporale impedisce a Liam di partire

Salutata Kelly e rassicurata Steffy che ci sarà sempre per lei e per la loro famiglia, Liam si affretta a raggiungere l'aeroporto. Come d'accordi prenderà il primo aereo disponibile, per correre da sua moglie, già sola per troppo tempo. Ma una volta arrivato in aeroporto lo aspetta una brutta sorpresa. Tutti i voli verso l'isola di Catalina sono stati soppressi, causa maltempo. È necessario dunque attendere l'indomani per sperare che il tempo sia migliorato e che il traffico aereo riprenda regolarmente. Liam è però molto in ansia. Sapere che sua moglie è sola, in mezzo alla tempesta, non lo lascia sereno. Le sue preoccupazioni purtroppo si riveleranno fondate!

